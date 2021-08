Dringend advies voor Verstappen: "Niet laten meeslepen in spelletjes van Hamilton"

Max Verstappen stond lange tijd aan de leiding van het kampioenschap maar sinds de Hongaarse Grand Prix is het Lewis Hamilton die de leiding heeft overgenomen van de Nederlander. Na de zomerstop staan er meteen twee spannende races op het programma, met de Grand Prix van België en een week later de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

Ondanks dat Max Verstappen de leiding in het kampioenschap op dit moment kwijt is aan zijn titelrivaal Hamilton mag hij tevreden zijn, zo vindt voormalig Ferrari-engineer Ernest Knoors: "Als je kijkt naar Pérez en hoe ze als team functioneren, dan zijn ze heel sterk. De auto werkt goed, Max rijdt goed."

Knoors stelt verder in gesprek met motorsport.com. "Het is gewoon vervelend dat je nu met twee slechte resultaten de zomerstop ingaat. Silverstone is natuurlijk best frustrerend, want daar kon je zelf niets aan doen. Dan gebeurt er iets in Boedapest waar je niet veel aan kunt doen, maar je moet koel en kalm blijven."

Waar Verstappen voor moet waken is het mentale deel van de sport, zegt Knoors: "Je ziet aan Lewis dat vooral het mentale deel steeds meer in het spel komt. Hamilton is daar heel sterk en vaardig in. Verstappen moet niet vallen voor dat spelletje, maar vertrouwen op zijn eigen kracht en die van zijn auto. Sommige races zullen meer de kant van Mercedes opgaan en andere races zullen beter uitpakken voor Red Bull Racing."