Carlos Sainz na schrappen Vettel's P2 alsnog op podium: "Wij hadden moeten winnen"

Carlos Sainz meent dat hij had moeten winnen op de Hungaroring. Dat zegt de Ferrari-coureur nog voordat bekend wordt dat hij toch op het podium had moeten staan als gevolgd van de diskwalificatie van Sebastian Vettel's Aston Martin.

Sainz crashte hard tijdens de kwalificatie, maar vocht zich vanuit het middenveld terug naar voren. Tot een aantal ronden voor het einde wist hij Lewis Hamilton achter zich te houden, maar de Britse Mercedes-coureur blijkt toch te snel voor de Ferrari.

Tevreden is Sainz dan ook niet met dat resultaat: "Nadat ik Esteban en Sebastian voor mij het podium en de overwinning had zien behalen, had ik het gevoel dat wij hadden moeten strijden voor die overwinning. Ik denk dat het gewoon zo moest zijn", vertelt Sainz in gesprek met F1.com. Op dat moment is er dus nog niets bekend over de latere diskwalificatie van Vettel.

Sainz blikt nog even terug op zijn race

Sainz: “Mijn start was geweldig, ik bracht mijzelf in een zeer sterke positie, maar vervolgens hadden we pech met veel verkeer in de pitstraat, waardoor we veel tijd verloren achter Tsunoda en Latifi."

De Spaanse Ferrari-coureur vertelt vervolgens een geweldige stint te hebben beleefd op de medium-banden, waarmee hij een 'overcut' deed toen hij wisselde naar de hardere band. Die compound bevalt hem minder goed. Sainz lijkt lange tijd op weg naar het podium, maar krijgt tegen het einde van de race te maken met een zwart gevaarte in zijn spiegels. Het is Lewis Hamilton in de Mercedes, die Sainz tegen het einde alsnog verschalkt. Later blijkt dus dat Sainz vanwege de diskwalificatie van Vettel derde wordt.

Banden én brandstof sparen terwijl Hamilton aanvalt

Dat gevecht met Hamilton viel niet mee, vooral niet omdat de harde banden waarop Sainz dan rond rijdt flink versleten zijn. Tot overmaat van ramp moet Sainz ook zuinig aan gaan doen. "Toen moest ik ineens veel brandstof besparen, terwijl ik vocht met Lewis en Fernando. Dat hielp mij niet om op het podium te blijven", zo vertelt Sainz.

"Wij worden alleen maar sterker"

Afgelopen winter maakte hij de overstap van McLaren naar Ferrari. Sainz vertelt dat hij nu na de eerste helft van het seizoen meer en meer zijn draai weet te vinden bij Ferrari. Dat biedt hoop en perspectief voor de toekomst, denkt Carlos.

Carlos Sainz: “Ik ben blij dat we samen blijven leren. Wij zullen alleen maar sterker worden en het zal gemakkelijker zijn om op een hoger niveau te presteren en daar te blijven, omdat wij elkaar nu steeds beter leren kennen."

Sainz zag in de eerste ronde hoe zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc slachtoffer werd van malheur in de eerste bocht, waarna de Monegask moest opgeven.