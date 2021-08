Gevolg diskwalificatie Vettel: Lewis Hamilton loopt verder uit op Max Verstappen in WK

Lewis Hamilton heeft meer profijt van de diskwalificatie van Sebastian Vettels Aston Martin, dan Max Verstappen. Het gat tussen Hamilton en Verstappen groeit met twee punten nu de naam van Vettel uit de uitslag is geschrapt van de Hongaarse Grand Prix.

In de voorlopige uitslag, waarbij Vettel nog als tweede stond genoteerd, zou Hamilton vijftien punten verdienen met zijn derde plaats. Verstappen verdiende één WK-punt met zijn tiende positie in de voorlopige uitslag van de Hongaarse Grand Prix.

Na de diskwalificatie schuift Hamilton echter naar de tweede plaats, die goed is voor 18 WK-punten. Verstappen stijgt van de tiende naar de negende plaats in de uitslag. Met die negende plaats verdient de Limburger twee WK-punten voor de Hongaarse Grand Prix. Verstappen heeft dus één puntje 'cadeau' gekregen na de diskwalificatie van de groene bolide. Hamilton krijgt drie 'gratis' punten bijgeschreven in de WK-stand.

"Stop de auto"

Nadat de Aston Martin van Vettel over de streep komt in Hongarije, vraagt het team tijdens de uitloopronde om de auto stil te zetten. Vettel gehoorzaamt dat verzoek en parkeert zijn auto in de derde sector op de Hungaroring. Hij loopt naar het podium, waar hij als tweede de champagne mag ontkurken en wordt gehuldigd. Onterecht, blijkt nu dus.

Sainz behoorde op het podium te staan

De derde plaats in de definitieve uitslag behoort toe aan Carlos Sainz en Ferrari, die dus op het podium had moeten staan. De uitruil van bokalen zal wellicht na de zomerpauze van de F1 teams alsnog plaatsvinden, daarover is nog niets bekend.

Te weinig brandstof in tank

Jo Bauer constateerde in zijn onderzoek dat er te weinig brandstof in de tank van de groene auto van Vettel over was na de race. Bauer schrijft zijn bevindingen in een rapport aan de stewards van de FIA.

In het document van de FIA wordt Bauer geciteerd: "Na de race werd op wagen nummer 05 gecontroleerd of er 1,0 liter brandstof uit de wagen kon worden gehaald. Het was mogelijk om slechts een monster van 0,3 liter te nemen volgens de procedures die zijn uiteengezet in artikel 6.6.4 van het Technisch Reglement Formule 1 2021.

Daarom verwijs ik deze kwestie naar de stewards ter overweging, aangezien dit niet in overeenstemming is met artikel 6.6.2 van het technisch reglement van de Formule 1. 2021.”

Stewards van de FIA roepen daarop vertegenwoordigers van Aston Martin op het matje voor uitleg. De Stewards van de FIA besluiten dat Aston Martin de regels niet heeft voldaan en schrapt de naam van Sebastian Vettel en het team uit de uitslag van de Hongaarse Grand Prix.

De mazzel voor Hamilton, de pech van Verstappen

In de voorlopige uitslag zou Max Verstappen met zijn tiende plaats één WK-punt krijgen voor de Hongaarse GP. In de definitieve uitslag stijgt Verstappen naar de negende plaats, waarmee hij dus twee punten krijgt.

Lewis Hamilton krijgt in de voorlopige uitslag vijftien WK-punten voor P3, maar stijgt naar de tweede plaats. In de definitieve uitslag krijgt hij 18 WK-punten bijgeschreven, waarmee hij dus verder uitloopt op Verstappen.Het zou voor de Red Bull Racing-coureur extra zuur zijn als hij het wereldkampioenschap later dit jaar op slechts deze twee punten zou mislopen.

WK-stand na definitieve uitslag van GP Hongarije

Na de definitieve uitslag leidt Lewis Hamilton het WK met 192 punten. Max Verstappen volgt op de tweede plaats met een totaal van 186 WK-punten. Mercedes staat nu voorop in het constructeurskampioenschap met een totaal van 300 WK-punten. Dat zijn er tien meer dan het totaal dat Red Bull Racing tot nu toe wist te verzamelen.

Aston Martin zakt in WK, Alpine nu vijfde team

Aston Martin zakt vanwege de diskwalificatie in het constructeurs kampioenschap. Alpine staat na de definitieve uitslag van de Hongaarse Grand Prix ineens op de vijfde plaats in de ranglijst voor teams.