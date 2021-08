Esteban Ocon moet napraten bij FIA om fout geparkeerde bolide

Esteban Ocon moet na zijn eerste overwinning in de F1 nog even napraten bij de FIA. De autosportbond heeft Ocon opgeroepen omdat hij de protocollen niet juist heeft opgevolgd na afloop van de race. Waarschijnlijk krijgt Ocon een waarschuwing, als bijvoorbeeld blijkt dat hij zijn auto niet helemaal op de juiste manier heeft geparkeerd na de race.

Na de race verscheen de bolide van Ocon niet op de plaats waar de racewinnaar normaliter de auto parkeert, achter het bordje met de '1' erop.

Walk of fame

Ocon vergat tijdens zijn uitloopronde om de pitstraat in te rijden. In plaats daarvan reed hij langzaam over het rechte stuk van de Hungaroring, op zoek naar het bordje met de '1' erop. Toen hij verkeerd bleek te zitten, parkeerde hij zijn Alpine op het rechte stuk. Ocon trok vervolgens een sprintje richting podium.

De richtlijnen zouden kunnen leiden tot een waarschuwing, maar volgens sommige media zou zijn overwinning zelfs afgepakt kunnen worden. Ocon wordt uitgenodigd om uit te leggen wat er is gebeurd, daarna zal de FIA bekend maken wat de uitkomst is.