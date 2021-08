Esteban Ocon wint zijn eerste race na doldwaze rit op Hungaroring: "wow, wow, wow!"

Fransman Esteban Ocon wint zijn eerste Formule 1 Grand Prix na een doldwaze race op de Hungaroging. De nieuwste F1-winnaar kan via de boordradio niet meer uitbrengen dan "Wow, wow, wow", als hij de streep passeert.

De Fransman profiteerde perect van de malheur tijdens de eerste ronde. Valtteri Bottas kegelde Lando Norris, Sergio Perez en Max Verstappen van de baan. Ook Charles Leclerc wist de eerste ronde niet ongeschonden te doorstaan.

Ocon wint voor Sebastian Vettel en behaalt de eerste overwinning voor het team van Alpine in de Formule 1. Het Franse team is door het dolle heen. Fernando Alonso wist Lewis Hamilton lange tijd achter zich te houden, maar kon niet voorkomen dat hij uiteindelijk zijn vierde plaats verloor aan de snelle Mercedes. Alonso wordt 'Driver of the day'.

Ocon vliegt zijn monteurs in de armen nadat hij uit zijn auto klimt. Fernando Alonso vliegt zijn jonge teamgenoot in de armen en is door het dolle heen.

Sebastian Vettel feliciteert de Fransman. Het publiek scandeert ondertussen de naam van Alonso, die ronde na ronde een prachtig gevecht leverde met Lewis Hamilton achter zich.

Ocon is na de race 'over the moon' als hij voor de microfoon verschijnt bij Johnny Herbert. De oranjefans op de tribunes juichen voor winnaar Ocon.

Ocon: "Wat een moment, wat een moment. Dit voelt zo goed. We hebben wat moeilijk momenten gehad met het team, maar wij kwamen geweldig terug op Silverstone en dan nu dit. Wat kan ik zeggen, het is fantastisch. Deze dag is een fantastische dag."

Ocon bedankt het vertrouwen van zijn team in zijn kunsten. In Frankrijk maakte het team bekend dat Ocon zijn contract met drie jaar heeft verlengd bij Alpine.

"Ocon, Ocon, Ocon!", klinkt het vanaf de tribunes

Het publiek scandeert ondertussen Ocons naam.

Esteban Ocon geniet volop: "Bedankt voor het vertrouwen dat iedereen in mij toonde. Na een keer 17e, zijn we nu terug op de plek waar wij horen en dat is geweldig. Sebastian was snel de hele race, hij zette veel druk maar gelukkig wisten wij dat af te houden. We zijn terug waar wij horen."

Ocon vertelt dat hij samen met Fernando Alonso een geweldig duo vormt. Hij onthult ook dat hij door sommigen van tevoren werd gewaarschuwd voordat hij ging samenwerken met Alonso, maar volgens Ocon blijkt er veel onzin te worden verteld over de Spaanse racelegende. "Het is geweldig om met hem samen te venten. Wij vormen echt een 'shocker-duo', zou ik zegen. Er werd van alles over hem gezegd voordat hij naar het team kwam, maar dat is allemaal onzin. Fernando is een fantastische vent!"