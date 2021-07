Gasly twijfelt of hij tijdens de race Perez en Verstappen kan aanvallen

Pierre Gasly twijfelt of hij morgen vanaf de vijfde plek de aanval kan openen op Sergio Perez en Max Verstappen. De Fransman kwalificeerde zich weer als 'best of the rest' met zijn AlphaTauri, enkele duizendsten van een seconde voor Lando Norris en Charles Leclerc.

Morgen zal Gasly net als Perez en Verstappen voor hem starten op de zachte banden, waardoor de verwachting is dat hij kan aanvallen. Daar twijfelt hij zelf over: "Over het algemeen hebben wij het lastiger op de lange runs. Je positie op de baan is hier cruciaal omdat het inhalen bijna onmogelijk is."

"We weten dat de topteams weg zullen rijden en daarna moeten we ervoor zorgen dat we in schone lucht goed met de banden omgaan. Dat zal zeker geen makkelijke opgave worden."

Gevecht met McLaren en Ferrari

Mocht Gasly in staat zijn om de vijfde plek te behouden zal het een gevecht worden met de McLaren van Norris en de Ferrari van Leclerc. Ook die strijd ziet hij als lastig: "Dat gevecht zal erg close zijn maar ik kijk ernaar uit. De manier waarop het team en ik met elkaar omgaan, weet ik van dat ik daardoor het team kan leiden waar we naartoe moeten. Je wil altijd in een snellere wagen rijden en ik zat vlak bij Sergio Perez zijn kwalificatietijd, maar ik wil vooral mijn potentieel als coureur kunnen tonen."