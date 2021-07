Lewis Hamilton uitgejouwd na behalen poleposition in Hongarije

Lewis Hamilton is door het Hongaarse publiek in Boedapest uitgejouwd na het behalen van zijn poleposition. De Brit hield andere coureurs op door zijn buitengewoon langzame opwarmronde voordat hij aanzette voor zijn laatste run. Daarbij kwam Hamilton zelf nét op tijd over de lijn om nog te kunnen aanzetten. Sergio Perez werd de kans ontnomen om zijn tijd nog te verbeteren.

Hamilton hield zijn eigen hoofd koel op de verhitte Hungaroring, maar bij de coureurs die achter hem reden kwam er misschien bijna stoom uit de oren.

Hamilton reed zijn laatste opwarmronde zó langzaam dat hij nét voor het vallen van de vlag zelf nog kon aanzetten voor een laatste snelle ronde. De Brit hield de coureurs die achter hem reden onnodig op. Max Verstappen komt vlak achter Hamilton nog net op tijd over de streep om nog een ronde aan te zetten, terwijl Sergio Perez de zwart-wit geblokte vlag krijgt en dus een ronde minder de kans krijgt om zijn snelste tijd nog te verbeteren.

Boegeroep en fluitconcert

Dat Hamilton de auto's achter hem een kans ontneemt, wordt door het publiek in Hongarije niet gewaardeerd. De Brit wordt uitgefloten en uitgejouwd.

Hamilton zegt na afloop: "Het was een geweldig kwalificatieronde. Geweldig teamwerk ook met Valtteri die de auto de juiste kant op ontwikkelt samen met ons team in de fabriek waar alles op alles wordt gezet om de auto sneller te maken."

De supporters waarderen het niet en het boegeroep klinkt luider. Ook wordt Hamilton uitgefloten vanaf de tribunes.

"Ik waardeer de steun hier"

Lewis Hamilton reageert er direct op: "Ik waardeer de geweldige steun die ik hier ervaar. Ik waardeer het boegeroep, het geeft mij juist brandstof. Ik lig er niet wakker van. Ik denk dat de zachte band niet veel meer waard is na een metertje of vijf. Het verbaasde mij dat de jongens achter ons op de zachte band gaan rijden. Ik denk dat die band na vijf meter niet veel meer waard is. Het is goed om de voorste rij te bezetten morgen. "

Hamilton bemoeide zich met Hongaarse politiek

Of het boegeroep en het gefluit voor Hamilton volledig veroorzaakt werd doordat hij Perez een ronde ontnam is niet helemaal duidelijk.

Mogelijk maakt Hamilton zichzelf ook buitengewoon onpopulair in het land nadat hij zich deze week openlijk bemoeide met Hongaarse binnenlands-politieke kwesties. Volgens Hamilton is een aangenomen wet discriminerend voor de lhbti-gemeenschap. Volgens een deel van de Hongaren beschermt de wet kinderen juist tegen 'homopropaganda'.