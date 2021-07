Samenvatting Kwalificatie F1 GP Hongarije: Lewis Hamilton deelt flinke klap uit aan Verstappen

Lewis Hamilton heeft de voorlopig snelste tijd gereden op de Hungaroring waar tijdens een verhitte kwalificatie de startopstelling voor Hongaarse Grand Prix werd bepaald.

Hamilton kwam tot een tijd van 1:15.419 en is daarmee ruim vier tienden sneller dan Max Verstappen die vanaf de derde plaats zal starten.

Hamilton is sneller dan Bottas, Verstappen, Perez, Gasly, Norris. Leclerc, Ocon, Alonso en Vettel.

Track and Air

De temperaturen zijn bij aanvang van de kwalificatie vergelijkbaar met die van de derde vrije training van deze ochtend. Lewis Hamilton was toen nipt sneller dan Max Verstappen. De twee zijn er alles aan gelegen om vandaag de pole position te pakken: Het korte bochtige circuit nabij Boedapest staat er om bekend dat inhalen er lastig is. Van de eerder mogelijk voorspelde regen is geen sprake: de kwalificatie gaat van start onder een stralende zon.

Wie pakt de belangrijke pole position op de Hungaroring?

Q1: Wie starten er in de achterhoede?

Als alle coureurs een snelste tijd op de klokken hebben gezet om te bepalen welke vijf coureurs zullen afvallen in het eerste kwalificatiedeel, blijkt dat Tsunoda, Russell, Latifi, Mazepin en Schumacher aan de verkeerde kant van de streep staan. Zij zullen dus moeten verbeteren.

Schumacher's auto niet op tijd gerepareerd na crash

Mick Schumacher is na zijn crash van deze ochtend niet in staat om een tijd op de klokken te zetten. Zijn monteurs van Haas F1 is het niet gelukt om de bolide tijdig weer rijklaar te maken. Mick Schumacher ging tijdens de derde vrije training in de fout en raakte hard de bandenstapels na een rijdersfout in de elfde bocht.

Als de vlag valt blijkt dat Tsunoda, Russell, Latiti, Mazepin en Tsunoda inderdaad de afvallers zijn in Q1.

Q2: Wie mogen er door naar de top-tien?

Terwijl de coureurs willen beginnen aan hun tweede ronde in dit deel van de kwalificatie, gaat Carlos Sainz in de fout. De Ferrari-coureur verontschuldigt zich bij zijn team, de auto moet worden weggetakeld en daarom wordt de sessie met een rode vlag stil gelegd.

De coureurs rijden terug naar de pitstraat, terwijl Sainz ridder te voet is. De temperaturen zijn bijzonder hoog: de temperatuur van het asfalt schommelt rond de zestig graden Celsius, de luchttemperatuur schommelt rond de 29 graden Celsius.

Als de klok weer loopt nadat de sessie wordt hervat, hebben alle coureurs een ronde de kans om hun tijd te noteren of aan te scherpen.

Met nog een aantal minuten te gaan in Q2 moeten Norris, Stroll, Raikkonen en Giovinazzi verbeteren als zij in de top-tien willen komen.

Valtteri Bottas gaat voor zijn tweede run op de medium-band naar buiten, terwijl de rest toch veilig kiest voor de zachte band. Pierre Gasly verrasts en komt als voorlopig snelste over de lijn. Verstappen is al even daarachter toch sneller. Daniel Ricciardo weet niet te imponeren. Terwijl Norris naar de voorlopig tweede tijd rijdt, strandt zijn Australische teamgenoot bij McLaren in het tweede deel van de kwalificatie. Ricciardo start vanaf P11. Sebastian Vettel is sneller: de viervoudig wereldkampioen stuurt zijn Aston Martin naar de top-tien.

Afvallers in Q2: Ricciardo, Stroll, Raikkonen, Giovinazzi en de gecrashte Sainz. De Spanjaard start de race in Hongarije morgen dus vanaf de vijftiende plaats. Het kon dus wel eens lastige middag te kunnen worden voor de Ferrari-coureur.

Voor wat het waard is: Verstappen rijdt de snelste tijd in Q2 voor Norris, Gasly, Perez, Alonso, Hamilton, Leclerc, Bottas, Ocon en Vettel.

Q3: Wie houdt het hoofd koel in de Hongaarse hitte?

Alsof alles voor niets was: de klokken worden weer op nul gezet en alle tien de overgebleven coureurs moeten zich wederom bewijzen: zij zullen moeten zoeken naar grip op de baan.

Als alle auto's hun eerste run gemaakt hebben ziet de pikorde er zo uit:

Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Leclerc, Ocon, Gasly, Alonso, Norris en Vettel.

Max Verstappen zegt tegen zijn team: "Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon geen grip op deze set banden".

Het goede nieuws is dat Verstappen onderweg naar de pitstraat rijdt, waar hij de beschikking zal krijgen over een vers setje rubbers.

Mercedes is te snel voor de Red Bull

Verstappen komt in zijn eerste geklokte ronde een halve seconde tekort op de snelste Mercedes, die wordt bestuurd door titelrivaal Lewis Hamilton.

De coureurs hebben echter nog een run te gaan, het resultaat ziet u hier benenden.