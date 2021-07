Alonso wil betere balans in de auto: "Er zit nog meer in het vat"

Fernando Alonso en Alpine genoten van een sterke eerste trainingsdag in Boedapest en de Spanjaard denkt dat het nog beter kan. Alonso eindigde de eerste training op plaats 6 op de Hungaroring en bleef 's middags vooraan het middenveld en pakte plek 7. Zijn teamgenoot Esteban Ocon zat ook redelijk hoog en eindigde respectievelijk op de 11e en 4e plaats.

Balans

Over het algemeen zag Alpine eruit als een van de sterkste teams in het middenveld. Bovendien denkt Alonso dat het nog beter voor hen kan worden. De 40-jarige coureur: "Ja, het was oké. Het was vandaag erg warm en vochtig, dus het was fysiek een zeer veeleisende dag, ook voor de monteurs en voor iedereen in het team, maar we zijn erin geslaagd om het hele programma af te ronden doordat we ook alle drie de bandencompounds hebben kunnen testen."

"Ik denk dat we nog niet helemaal tevreden zijn met de balans, dus er komt nog meer en hopelijk kunnen we morgen meer prestaties zien."

Bij eerdere gelegenheden dit seizoen zag Alpine er tijdens de vrijdagtraining ook erg sterk uit, voordat het uiteindelijk worstelde als het er toe deed en niet de derde kwalificatiesessie haalde. Alonso: "We hebben een paar weekenden gezien waar vrijdag competitiever leek dan wat we op zaterdag en zondag zagen. Dus we staan ​​nog steeds met onze beide voeten op de grond, wetende dat Q3 nog steeds een belangrijk doel is voor ons. Laten we kijken wat we kunnen doen, maar tot nu toe ziet het er goed uit."