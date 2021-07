Lewis Hamilton 'glibbert en glijdt' naar voren: "De banden smelten gewoon weg hier"

Terwijl de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 tijdens de vorige Grand Prix op Silverstone tot ver boven het kookpunt kwam gevolgd door een enorme eruptie, zijn het vrijdagmiddag in Hongarije vooral de daadwerkelijke temperaturen die hoog oplopen op het circuit. Zelfs de Finse Valtteri Bottas vergelijkt zijn racewagen na vrijdagmiddag met een gemiddelde dampende Finse sauna.

Bij asfalttemperaturen van dik boven de 60 graden Celsius moesten de heren coureurs aan het werk vandaag om hun bolides op snelheid te brengen tijdens de eerste en de tweede vrije trainingen voor de Grand Prix van Hongarije.

Lewis Hamilton ervaart dat het bij deze temperaturen zeker geen sinecure is om de zwarte bolide door de hitte te sturen op de verhitte Hungaroring. De buitentemperatuur liep op richting ruim 33 graden Celsius, terwijl het kwik op het asfalt zelfs steeg tot richting de 64 graden Celsius.

Smeltend rubber

Lewis Hamilton: "De banden smolten bijna, out there! Het is best lastig om de balans erin te krijgen, en het was ook behoorlijk anders dan tijdens de vorige race waar mensen ook al worstelden."

Glibberen en glijden in de hitte

De regerend wereldkampioen glibbert en glijdt vrijdag over het dampend hete asfalt, zo vertelt Hamilton na de training van vrijdag. Vrijdagmiddag was de Mercedes-coureur tweede snelste, achter zijn teamgenoot Valtteri Bottas. .

"Aangezien het niet geweldig voelt daarbuiten wat betreft de grip - waar een gebrek aan is - ga je veel teveel glijden, als gevolg van oververhitte banden. Iedereen heeft zijn banden al oververhit als ze de pits uitrijden."

Hamilton kon zijn teamgenoot Valtteri Bottas vandaag niet bijhouden, en dat doet de meest recente F1 Grand Prix-overwinnaar dan ook deugd.

"Geweldig dat Valtteri en ik weer vooraan staan"

Hamilton: "Om Valtteri en mijzelf vooraan te zien is geweldig voor het team, wij kunnen dat alleen nog maar verbeteren. Wij hebben dus alsnog veel werk te doen vanavond om te bezien of wij de auto wat beter kunnen temmen, maar het is een goede start."

Regeren is vooruit zien

Hamilton denkt als een schaakspeler alvast vooruit: hij denkt niet dat er eventueel al plannen gemaakt kunnen worden qua afstelling voor het geval het zal gaan regenen dit weekend.

Terwijl de temperaturen vandaag behoorlijk hoog waren rondom Boedapest, lijkt het morgen wat koeler te kunnen worden en er wordt zelfs regen verwacht. Grote vraag zal vooral zijn: wanneer en waar gaat die eventuele bui vallen zaterdag?

Regen?

Hamilton legt uit dat je daar nu niet op vooruit kunt gaan plannen. "Je kunt de regen niet inplannen in dit warme weer, je kunt de auto ook niet zacht afstellen. Wij stellen de auto tot nu toe af voor een droge kwalificatie en als het regent, dan regent het."