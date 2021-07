Lewis Hamilton: "Ik doe het zo weer"

De messen zijn geslepen voor de Hongaarse Grand Prix van dit weekend op de Hungaroring. Max Verstappen en Lewis Hamilton komen elkaar ongetwijfeld weer tegen op het circuit. De twee hadden het donderdag druk met het beantwoorden van de talloze vragen van journalisten over hun aanvaring in Silverstone.

Lewis Hamilton wijst de verwijten van Max Verstappen, Christian Horner en Helmut Mark van de hand dat hij "respectloos" en "onsportief" gedrag vertoonde na het winnen van de Britse Grand Prix. De messen zijn geslepen: "Ik zou het weer zó doen."

Hamilton wordt in Hongarije gebombardeerd met vragen over de crash, evenals Max Verstappen veel vragen kreeg over zijn klapper in Copse Corner tijdens de Britse Grand Prix van twee weken geleden.

Lewis Hamilton betuigt geen enkele spijt, zoals hij ook al direct na de race zei. In de aanloop naar de Hongaarse Grand Prix van dit weekend zegt Lewis Hamilton: "Ik zou niets veranderen. Ik denk dat alles wat er te zeggen viel al bij de vorige race is gezegd. Geen van ons wil dat een andere coureur gewond raakt."

Na de crash werd verstappen door het medische centrum op het circuit doorverwezen naar het ziekenhuis in Coventry. Daar werd Verstappen nader onderzocht, zo werden er allerlei scans van zijn hoofd en lichaam gemaakt om te controleren of hij geen onzichtbaar letsel had overgehouden aan de klapper waarbij hij 51 keer zijn eigen lichaamsgewicht te verduren kreeg.

Toen Hamilton uitgebreid zijn overwinning vierde terwijl Verstappen nog in het ziekenhuis was, schoot dat bij de 23-jarige Limburger in het verkeerde keelgat.

Hamilton reageert donderdag in Hongarije en zegt dat hij niet op de hoogte was van het feit dat Verstappen nog in het ziekenhuis was: "Het is een kwestie van weten en niet weten."