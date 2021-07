Max Verstappen: "Mijn vader zou zeggen dat ik een schop onder mijn kont had verdiend"

Max Verstappen laat in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij nog altijd niet blij is met de uitkomst van de Britse Grand Prix. Lewis Hamilton zegevierde uitgebreid nadat Max Verstappen hard crashte door toedoen van Hamilton. "Als het andersom was, had ik een schop onder mijn kont verdiend, zou mijn vader hebben gezegd", aldus de Nederlander.

Sky Sports F1 vraagt of Max Verstappen het nog altijd eens is met zijn eigen post op social media waarin Max Verstappen Lewis Hamilton onsportief gedrag verweet. Hamilton vierde uitgebreid zijn overwinning, terwijl Max Verstappen naar het ziekenhuis was gevlogen voor extra uitgebreide medische controles, zoals een MRI-scan en een CT-scan.

Max Verstappen: "Ja, daar sta ik nog altijd achter. Het waren niet alleen de vieringen (van Lewis Hamilton, red), maar ook zijn team. Hun kant, hun team. Hoe zij het vierden; het leek wel alsof het een wereldkampioenschap was. Ik denk dat je dat niet kan doen als je zo'n crash veroorzaakt en als de andere kerel in het ziekenhuis is voor controles. Als het andersom was geweest, dan zou ik zeker een schop onder mijn kont hebben verdiend. Mijn vader zou mij dat hebben verteld, dat weet ik zeker. Dat is hoe ik opgegroeid ben, je kunt dit soort dingen gewoon niet flikken. Dat is waarom ik het niet correct vond."

Hamilton maakte de grote achterstand van 33 WK-punten ten opzichte van Verstappen in één klap vrijwel geheel teniet gedaan. Lewis Hamilton heeft nu nog slechts acht WK-punten minder dan Max Verstappen in de voorlopige tussenstand om het wereldkampioenschap Formule 1.



Nu het Grand Prix-weekend in Hongarije voor de deur staat op de Hungaroring nabij Budapest, wil Craig Slater van de Britse TV-zender graag weten of Max Verstappen zijn rijstijl nu zal veranderen door wellicht minder agressief te verdedigen.



Verstappen: "Ik denk dat het hetzelfde zal blijven, zoals ik zei race ik hard en natuurlijk zal ik altijd mijn positie zo goed mogelijk proberen te verdedigen. Ik zal het nooit makkelijk voor iemand maken. Het is gewoon een kwestie van vooruit kijken, en ik wil hier een positief weekend hebben en ook in de andere races die nog komen na de zomerstop. Ik verwacht hard en eerlijk te racen."