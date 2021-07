Netflix lanceert documentaire "Schumacher" over de grote Michael Schumacher

Vanaf eind september kunnen wereldwijd miljoenen kijkers op Netflix zich verdiepen in de bijzondere, roemruchte en legendarische daden van Michael Schumacher.

De F1-legende en diens indrukwekkende leven in de hoogste tak van autosport staan centraal in de documentaire "Schumacher" die vanaf 15 september is te zien. Bijzonder aan de documentaire is dat naast Schumachers leven en verrichtingen op de wereldwijde circuits, dit keer ook zijn privéleven aan bod komt. Dat beloven de documentairemakers in een vooraankondiging van de film.

"Gelaagde persoonlijkheid"

De documentairemakers zeggen nog nooit eerder vertoond videomateriaal uit de archieven te hebben gehaald waarin de Duitse racelegende te zien zal zijn. Volgens de makers toont de documentaire de "vele facetten van zijn gelaagde persoonlijkheid".

Familie, vrienden en sleutelfiguren komen aan bod

Dat ook het privé-leven van de Duitser aan bod komt is bijzonder, omdat Michael Schumacher werk en privé altijd strikt gescheiden hield. Aan het woord komen onder meer zijn vrouw Corinna, hun kinderen Gina en Mick, en broer Ralf. Ook de mensen die hem tijdens zijn loopbaan in de racerij van dichtbij meemaakten, zoals voormalige Ferrari-topman Luca di Montezemelo en Jean Todt, komen aan het woord.

Daarnaast vertelt ook Bernie Ecclestone zijn ervaringen met 'wonderkind' Schumacher. De successen en populariteit van Michael Schumacher wisten miljoenen mensen wereldwijd te fascineren en te interesseren voor de Formule 1.

"Schumacher" vertoont het verhaal van de veelbewogen loopbaan van 'der Michael': Vanaf de kartbaan in Kerpen tot aan de (tot vorig jaar ongeëvenaarde) zevende wereldtitel van 'Schumi', die hij in 2004 behaalde met Ferrari.

Streven naar perfectie

Schumachers persvoorlichter en manager Sabine Kehm wordt geciteerd op de officiële Formule 1 website F1.com:

“Michael Schumacher heeft het professionele imago van een coureur opnieuw gedefinieerd en nieuwe normen gesteld. In zijn zoektocht naar perfectie spaarde hij zichzelf noch zijn team en dreef hen naar de grootste successen. Hij wordt over de hele wereld bewonderd om zijn leiderschapskwaliteiten."

Privé en werk strikt gescheiden

Kehm vertelt verder: “Hij vond de kracht voor deze taak en de balans om thuis op te laden, bij zijn familie, van wie hij zoveel houdt dat hij hen bijna aanbidt. Om zijn privé-sfeer als bron van energie te behouden, heeft hij zijn privé-leven altijd strikt en consequent gescheiden gehouden van zijn publieke bestaan."

“Deze film vertelt over beide werelden. Het is het geschenk van zijn familie aan hun geliefde echtgenoot en vader", zo vertelt Kehm.



Debuut in België

De film komt ruim dertig jaar nadat 'Schumi' zijn debuut maakte in de Formule 1 op Spa-Francorchamps. De nog altijd herstellende racelegende kreeg een jaar na zijn definitieve afscheid van de Formule 1 een noodlottig ski-ongeluk. De topcoureur liep dermate ernstige verwondingen op dat hij van dat noodlottige ongeval nog altijd thuis herstelt, meldt de aankondiging van de documentaire.

Noodlottig ski-ongeluk

Na het ski-ongeluk verscheen Schumacher niet meer in het openbaar en werden er vrijwel geen uitspraken over Schumachers gezondheidstoestand gedaan. Jarenlang tastten zijn miljoenen fans en de rest van de wereld in het duister over de toestand van de volgens velen grootste coureur aller tijden.

De film is gemaakt door producer Benjamin Seikel en regisseuse Vanessa Nocker. De twee werden eerder al geroemd om hun documentaire over de Duitse tennislegende Boris Becker.

Volgens de aankondinging van de Netflix-docu komen voormalig rivalen én bewonderaars van Michael Schumacher aan bod in de documentaire. Zo zullen Sebastian Vettel, Mika Hakkinen en David Coulthard te zien zijn in de langverwachte film.