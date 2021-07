Alonso passeert grens van 40 jaar: ''Het is een nummer, het verbaast mij als ik het zie''

Alpine-coureur Fernando Alonso was donderdag jarig en werd veertig jaar. In vergelijking met andere F1-coureurs niet meer de jongste, maar 'Ik voel me goed' en 'zeker geen veertig' zei de Spanjaard op de persconferentie. ''Het is een nummer. Het verbaast me ook als ik het zie. Ik zie het overal in de camper, want het team heeft een heel mooie versiering gemaakt in mijn kamer. Het is een groter getal dan ik voel, maar het is zoals het is.''



In 2003 won Alonso zijn allereerste Grand Prix op de Hungaroring. 18 jaar later is de tweevoudig kampioen nog steeds actief in de koningsklasse. Op de vraag of hij dat ooit had gedacht zei Alonso: ''Je leeft alleen in het heden, je denkt op die leeftijd niet te veel aan de toekomst en je bent gewoon gefocust op het raceweekend. Je kunt je vanaf dat moment niet meer dan twee of drie jaar in de tijd vooruit kijken.''



Toen Alonso zijn carriere begon, kwam er veel op hem af. Tijd om echt te genieten ontbrak. Dat is nu anders volgens de Spanjaard. ''Ik ben meer gewend aan de sport, aan de Formule 1 en de dingen die hier vrij uniek zijn. Toen ik in de sport kwam, kwam ik uit een heel klein stadje in het noorden van Spanje zonder ervaring, geen achtergrond, niets en dan kom je op deze wereld en ben je vijf, zes, zeven jaar van slag totdat je aan alles bent gewend. Je weet nu hoe het zit en je geniet er net iets meer van.''