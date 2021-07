Wordt Max Verstappen overbodig?

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven gaan volgende week racen over het Circuit de Barcelona-Catalunya. Met een onbemande elektrische bolide vol sensoren die volledig zelfstandig rijdt, zullen de studenten vanaf de kant toezien hoe hun mobiel presteert.

Elektrische racewagen van team University Racing Eindhoven haalt zonder coureur in bochten zo'n 50 kilometer per uur en bereikt op rechte stukken een snelheid van 115 kilometer per uurhttps://t.co/1snddGtKoa — Innovation Origins NL (@InnoOriginsNL) July 27, 2021

De auto heeft geen coureur nodig, zonder aansturing vanaf de zijlijn, moet de wagen zelfstandig berekenen waar het circuit is en waar tegenstanders zijn en wat de bolide het beste kan doen om zo snel mogelijk rond te komen over het Catalaanse asfalt.

University Racing Eindhoven

Het team neemt deel onder de naam 'University Racing Eindhoven'. De groep doet mee aan de Formula Student, een raceklasse waarin de knapste koppen van universiteiten het tegen elkaar opnemen.

De autonome bolide kan 115 kilometer per uur rijden en neemt de bochten met een snelheid van zo'n 50 kilometer per uur.

Volgens teambaas Dennis Gubbels is de wagen feitelijk een "ultrasnelle kart vol hightechsystemen", meldt het Algemeen Nederlands Persbureau.

De baan, waar 2,5 maand geleden Max Verstappen het nog opnam tegen Lewis Hamilton in de Formule 1, wordt slechts voor een deel gebruikt. Gubbels laat via een persbericht van het team weten: "De auto zelf kent het circuit niet. Op een deel van de baan staan pionnen, aan de ene kant geel en aan de andere kant blauw. De auto moet daar tussendoor zijn eigen weg zoeken. We racen tien rondjes van 500 meter."

Negatieve energie

Net als bij het KERS-systeem in de Formule 1 kan ook deze bolide negatieve energie opslaan en gebruiken om snelheid te maken. De bolide heeft vier motoren en die elk één wiel aandrijven. De wagen is gemaakt van koolstof met een aluminium honingraatconstructie, legt Gubbels uit. Volgens Gubbels moet het team al dit soort keuzes die tijdens het bouwproces worden gemaakt goed kunnen toegelichten en beargumenteren.

Coureurs overbodig?

De geheel autonome bolide heeft dus geen coureur nodig, maar dat betekent nog niet gelijk dat Max Verstappen en zijn collega-coureurs hoeven te vrezen voor hun baan, legt Gubbels uit.

Gubbels: "Maar het is een eerste stap. Een circuit is ook een extreme omgeving, we laten zien dat een autosysteem vol sensoren heel veilig kan zijn, misschien wel veiliger dan wanneer iemand achter het stuur zit. Op dit moment zoeken heel veel mensen uit hoe zulke systemen er over twintig jaar uit moeten zien."

De technologie is niet direct toepasbaar op de weg, want een afgezet circuit is nog niet te vergelijken met een drukke binnenstad, legt Gubbels uit.