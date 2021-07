Sprintraces kunnen wel eens definitief worden ingevoerd

Sprintraces kunnen worden ingesteld als een permanente vervanging voor de traditionele kwalificatie in de Formule 1, dat zegt F1-baas Stefano Domenicali.

Het format maakte zijn debuut op Silverstone. Die sprintrace werd gewonnen door Max Verstappen, waarmee hij de pole position veroverde voor de hoofdrace op zondag. De tweede van drie 'sprintkwalificatie'-proefrondes in 2021 vindt plaats tijdens de Italiaanse GP op Monza in september.

"Weet je wat het beste is? Dat op vrijdag in Hongarije mensen zullen zeggen 'het is saai'", vertelde Domenicali aan La Gazzetta dello Sport.

Sommigen suggereren dat er aanpassingen aan het formaat nodig zijn, maar de Italiaan zegt dat de algemene reactie op de sprintkwalificatie positief was.

"In de VS zijn ze er enthousiast over. We weten dat Amerikanen zowel van de show als van de competitie houden", zei Domenicali.

Wat betreft de teambazen, zegt hij dat ze "100 procent voor" zijn.

"Potentiële nieuwkomers enthousiast"

"We hadden eindelijk de moed om iets anders te doen en deze houding werd enorm gewaardeerd door degenen die wij beschouwen als potentiële nieuwkomers in de F1", zei Domenicali.

"Het is iets buitengewoons om elke dag andere inhoud te geven aan bezoekers die naar de baan komen", voegde hij eraan toe. “Dat er elke dag wel iets belangrijks is, is een extra element."

"Wij zullen nu de details en de feedback analyseren die wij hebben gekregen van de gemeenschap van experts, van de fans, van de commentatoren en natuurlijk van de coureurs om te bepalen wat er moet worden opgelost voor Monza en dan conclusies trekken aan het einde van de derde experimentele race, daarna kijk ik wat te doen in 2022."

Er wordt algemeen gevoeld dat de grootste fout in het kwalificatieformat zoals het nu is, is dat de 'kwalificatiewinnaar' op vrijdag niet officieel wordt beschouwd als de polesitter.

Domenicali zei: "Het concept van poleposition als gevolg van een vliegende ronde staat in de geschiedenis van F1, maar dingen kunnen veranderen.

"Denk maar aan de Halo en hoeveel mensen er tegen waren, maar vandaag durft niemand het nut daarvan nog in twijfel te trekken. Maar het is een evaluatie die we doen."

"Het is ook leuk om te zien hoe de coureurs het benaderden, wat voor mij geen verrassing is. Ik weet dat zij meer van racen houden dan van lange runs op vrijdag."

Tot nu toe hebben F1-functionarissen gezegd dat het formaat geen permanente vervanging zal zijn voor de kwalificatie. Algemeen directeur Ross Brawn zegt dat het waarschijnlijker is dat in de toekomst slechts een handvol races een 'Grand Slam'-achtige opzet zullen krijgen.

Domenicali zei echter: "In mijn hoofd is de wens om speciale evenementen te organiseren die met de kwalificatierace kunnen worden verbeterd, maar als er de overtuiging is dat dit format altijd moet worden toegepast, dan heb ik daar niets op tegen. Wij zullen het aan het einde van het jaar evalueren. Er is geen haast."