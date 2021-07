Fernando Alonso: "Lewis Hamilton mist het charisma dat Max Verstappen heeft"

De "charismafactor" van Max Verstappen maakt de Limburger de meest boeiende coureur in de Formule 1. Dat vertelt Alpine-coureur Fernando Alonso in gesprek met Soymotor.

Hamilton flets

Alonso ziet geen enkel charisma bij zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen dat wel bezit. De tweevoudig kampioen had in zijn tijd bij Renault ook behoorlijke aantallen fans die hem bewonderden om de vastberaden wijze waarop hij het Michael Schumacher knap lastig wist te maken. Met zijn kwaliteiten wist Alonso de Duitse zevenvoudig wereldkampioen twee jaar op rij te verslaan in 2005 en 2006.

Intense strijd om kampioenschap

Verstappen is nu 23 jaar en leidt het wereldkampioenschap Formule 1 met een marge van acht WK-punten ten opzichte van nummer twee Lewis Hamilton. De twee zijn verwikkeld in een verhitte en intense strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 in 2021.

"Iets extra's"

Alonso zegt dat de Nederlander "iets extra's" heeft waar de fans echt enthousiast van worden. "Het gaat niet alleen om overwinningen, want Verstappen is namelijk nog geen wereldkampioen", zei hij.

Alonso: "Hij kan echter een heel circuit doen kleuren. Zelfs vorig jaar, toen ik niet aan het racen was, zette ik de TV aan om te zien wat Max aan het doen was. Hij was de enige die iets zou doen tegen Hamilton. Wij wisten dat Bottas Hamilton het niet lastig zou maken en dat Hamilton gemakkelijk zou winnen als er niets vreemds zou gebeuren.

'De charisma-factor', Max Verstappen heeft het

"Maar Verstappen? Wow. Die charisma-factor, of wat het ook precies is, is heel erg belangrijk", stelt Alonso enthousiast vast.

"Ik geniet ervan, maar ook om al die enthousiaste mensen te zien die hem steunen. Ik heb het geluk gehad dat ik zoiets jarenlang zelf heb mogen meemaken bij Renault, maar ik voel nu geen jaloezie meer, maar vooral pure bewondering."