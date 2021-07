Christian Horner nog altijd verbolgen: "Ondenkbaar dat Hamilton dat niet wist"

Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het ondenkbaar dat Lewis Hamilton niet door zijn team op de hoogte gesteld zou zijn dat Max Verstappen in het ziekenhuis was, terwijl Hamilton uitbundig zijn overwinning vierde op Silverstone.

De Britse coureur beweerde niet te hebben geweten dat Verstappen voor het eerst in zijn F1-loopbaan naar een ziekenhuis was gebracht na de crash die Hamilton veroorzaakte. Horner heeft er zo zijn vraagtekens bij of Hamilton dat niet zou hebben geweten, blijkt uit de uitgebreide column van de teambaas op de website van het team.

De Brits wereldkampioen vierde uitgebreid zijn overwinning na de Grote Prijs van Groot-Brittannië terwijl Max Verstappen per helikopter naar het ziekenhuis in Coventry was gevlogen. Het weerhield Hamilton er niet van om voor zijn doen zeer uitbundig de overwinning te vieren. Zo zwaaide hij enthousiast met de Union Jack voor het juichende thuispubliek.

Een week na het ongeval is Christian Horner er nog altijd verbolgen over, blijkt uit het schrijfsel van Horner op de website van het team.

"Compromisloos"

"Beide coureurs zijn uiteraard compromisloos in hun rijstijl, maar het zijn beide zeer bekwame coureurs met veel ervaring. De realiteit is dat Hamilton zijn wedstrijd heeft gereden in een auto die nu competitief is. Ik ben het ermee eens dat beide coureurs elkaar respect moeten tonen, maar Hamilton was zondag de agressor", schrijft Horner.

Teleurgesteld

De baas van Max Verstappen en Sergio Perez schrijft verder: "Ik ben ook nog steeds teleurgesteld over de mate van de vieringen na het ongeval. Het Mercedes-team was zich bewust van de ernst van de crash, waarbij algemeen werd gemeld dat Max in het ziekenhuis was opgenomen en verdere controles nodig waren."

"Ondenkbaar"

"Het is ondenkbaar om je coureur niet op de hoogte te stellen van de situatie, en bovendien zou je je coureur moeten beschermen voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid aan de dag legt bij het vieren, vooral als het ongeluk het gevolg was van een incident waarvoor hij werd bestraft."

Mogelijke gevolgen op lange termijn

Horner gaat in zijn verhaal niet in op de mogelijke gevolgen op de lange termijn. Zo is het nog niet duidelijk of de Honda-krachtbron nog gered kan worden. Het is één van de drie motoren die Red Bull Racing dit jaar ongestraft kan inzetten. Mogelijk heeft de klapper dus later in het seizoen nog een penalty voor Verstappen tot gevolg, in het geval hij een vierde krachtbron moet aanspreken.