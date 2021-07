Autosport TV-gids: Brullende motoren in de DTM op Lausitzring

Dit weekend is het bijkomen van de clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ter ontspanning kan gekeken worden naar de Formule E, de DTM en Formula Regional European Championship. NASCAR heeft net als de IndyCar een zomerpauze tot begin augustus.

Formule E: Racen in hartje London

Engeland is de volgende bestemming in het Formule E wereldkampioenschap. In de straten van London vindt de twaalde en dertiende e-Prix plaats van het seizoen. De laatste keer dat het electrische racecircus op dit stratencircuit rond reed, was op 3 juli 2016. Nicolas Prost, de oudste zoon van de viervoudig wereldkampioen Alain Prost, won de race.

In deze klasse strijden Nyck de Vries en Robin Frijns om de ereplaatsen. Bij de vorige twee e-Prix' in New York hadden beide Nederlanders het niet makkelijk. De Vries ging zonder punten naar huis, terwijl Frijns veertien punten bij elkaar sprokkelden. Het kwalificatieformat is daar debet aan volgens de Vries.

In het kampioenschap blijft het ongemeend spannend.

Stand

1. Sam Bird - 81 punten

2. Antonio Felix da Costa - 76 punten

3. Robin Frijns - 76 punten

4. Edoardo Mortara- 72 punten

5. Nick Cassidy - 70 punten

10. Nyck de Vries - 59 punten

Zaterdag 24 juli

Kwalificatie: Ziggo Sport Racing, 11.45 uur

Race 1: Ziggo Sport Select, 15.30 uur

Zondag 25 juli

Kwalificatie 2: Ziggo Sport Select, 10.45 uur

Race 2: Ziggo Sport Select, 14.50 uur

DTM: Met 300 kilometer per uur over de kombaan!

Dit weekend is zijn de volgende twee races in de DTM op de Lausitzring. Deze klasse is niet meer de klasse zoals de autosportliefhebbers van 2020 en terug gewend zijn. Het is nu een GT Plus-klasse voor privateers. In 2023 hoopt de organisatie een volledige elektrische serie te hebben opgezet.



De Lausitzring staat bekend om het incident met Alex Zanardi waarbij de voormalig ChampCar-kampioen en F1-coureur beide benen verloor. Dit was op de kombaan van het circuit. De DTM rijdt op een roval-layout. Roval betekent dat er een deel over een circuit wordt geracet, maar ook een deel over de oval. De eerste bocht heeft een helling van bijna zes graden. De in 2000 geopende Lausitzring, gelegen tussen Berlijn en Dresden, is het nige Duitse circuit met schuine bochten.

In de stand staat Kelvin van der Linde bovenaan met 38 punten. Alexander Albon, een oude bekende van het Formule 1-team van Red Bull, staat vijfde met 18 punten. In het 19-koppige is nog een andere oudgediende uit de koningsklasse, genaamd: Timo Glock. De Duitser reed onder andere voor Toyota en zijn beste resultaat was een tweede plaats in Hongarije en Singapore.

Zaterdag 24 juli

Race 1: Ziggo Sport Select, 13.15 uur

Zaterdag 25 juli

Race 2: Ziggo Sport Select, 13.15 uur



Meer autosport! Om niet te vervelen.

Zaterdag 24 juli

DTM Trophy, Race 1, 15.05 uur, Ziggo Sport Select

Formula Regional European Championship Race 1: 19.15, Ziggo Sport Racing

Zondag 25 juli

Formula Regional European Championship Race 2: 11.15, Ziggo Sport Docu

DTM Trophy, Race 2, 15.05 uur, Ziggo Sport Select