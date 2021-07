De Vries wijt tegenvallende prestaties aan kwalificatieformat

Nyck de Vries kende een sterke start van het Formule E-seizoen met twee zeges in de eerste vijf e-Prix' en de leidende positie in de tussenstand. Maar de zes wedstrijden daarna was het kommer en kwel. De Nederlander scoorde alleen in Mexico twee schamele puntjes en zakte af naar de tiende plaats in het kampioenschap. Deze vormdip ligt volgens De Vries grotendeels aan het kwalificatieformat.

De Nederlander vertelt met een kritische noot tegen Motorsports.com: ''Het is gewoon een gevolg van de omstandigheden waaronder het kampioenschap wordt verreden. Natuurlijk maken we fouten en zijn we verantwoordelijk voor de fouten die we maken, maar uiteindelijk is het grootste probleem het kwalificatieformat.''

De opzet van de kwalificatie is anders dan bij de Formule 1. In Q1 wordt het 24-koppige veld in vier groepen van zes verdeeld op basis van de stand in het kampioenschap. Elke groep krijgt zes minuten, waarbij de zes beste uit de stand als eerste moeten opdraven. Dat is een groot nadeel, omdat er op de baan dan nog weinig grip ligt. De Vries eindigde hierdoor steeds ergens in het midden -of achterveld en is er moedeloos van. ''Het nadeel van beginnen in groep één is blijkbaar zo groot dat het gewoon lastig is om binnen de top tien te komen. Je staat achteraan op de grid en zit in al die rotzooi. Drie races al, wat kun je er aan doen?'', doelt de Vries op het lastig inhalen en pech na incidenten.

Doordat er veel wisselingen vooraan zijn, blijft het kampioenschap ongemeend spannend.

De Vries ziet dat ook, maar vindt dat het kwalificatieformat te veel invloed hierop heeft. ''Als je naar de stand in het kampioenschap kijkt, staan er bijna 12 coureurs binnen 19 punten. Je kunt zeggen dat het spannend is, maar voor mij is het kunstmatig.''

Niet alleen De Vries heeft last van deze kwalificatieformat, maar ook landgenoot Robin Frijns. Die stond ook aan de top en moest net als zijn Nederlandse conculega in groep 1 beginnen. Ook Frijns kon zich niet plaatsen voor de top tien. Echter, tijdens de wedstrijd beperkte de Virging Racing-coureur af en toe wel de schade. Behalve de Nederlanders, waren er ook andere kampioenschapsleiders die vaak sneuvelden in Q1, zoals Edoardo Mortara in de straten van New York.

De Vries is nu uit de top zes gevallen door de vele nulscores en mag bij de volgende kwalificatie in groep 2 beginnen. De volgende e-Prix is in het weekend van 24 en 25 juli in London. Op 14 en 15 augustus zijn de laatste twee e-Prix' van het seizoen. Die wordt verreden in Berlijn.