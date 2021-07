Toto Wolff: "Bottas gaat in dienst van Hamilton rijden om kampioenschap te winnen"

Valtteri Bottas is zeer duidelijke de tweede viool bij het team van Mercedes. De laatste paar races volgde hij meerdere keren teamorders op vanaf de pitmuur en teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat de Fin de rest van het seizoen 2021 in dienst zal rijden van Lewis Hamilton, om op die manier ervoor te zorgen dat Lewis Hamilton zijn kansen op een kampioenschap vergoot.

Op Silverstone hielp een slipstream van de Fin Hamilton naar de pole position op vrijdag, en Bottas gehoorzaamde vervolgens het teamorder van Mercedes om de zevenvoudig wereldkampioen zondag te laten passeren op weg naar de overwinning.

Bottas wordt geen kampioen

Teambaas Toto Wolff geeft toe dat Bottas achter Hamilton in de rang is gevallen binnen Mercedes: "De kans dat Valtteri het kampioenschap wint, is al erg klein in vergelijking met Lewis, die in dit zeer spannende gevecht zit. We hebben de kwestie besproken en hoe moeilijk het ook was voor een coureur om te horen, dit seizoen kunnen we het ons niet veroorloven dat onze coureurs punten van elkaar afpakken."

Op de vraag of Bottas zijn onderdanige rol hem zal helpen de Mercedes-stoel voor 2022 te behouden, antwoordde Wolff: "Dit is slechts één van de factoren, maar ik ben blij met deze hulp. Ik vind het gewoon geweldig om dit teamwerk te zien."