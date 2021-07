Horner wil heerlijk klinkende krachtbronnen horen in F1

De Formule 1 moet een balans vinden tussen 'groene' overwegingen en het vermaak van de fans. Die mening is Red Bull-teambaas Christian Horner toegedaan.

Nadat de motorreglementen voor 2025-2026 zijn aangepast, moet de uitkomst zijn dat de krachtbronnen veel luider klinken, hoopt Horner.

Elektrisch rijden de juiste weg?

Horner vertelde de verzamelde pers: "Ik weet dat elektrificatie onder grote politieke druk wordt bevorderd, maar is dat echt de juiste weg voor de komende 25 of 30 jaar? Dit is onze kans om de fouten te corrigeren die tien jaar geleden zijn gemaakt."

Horner ziet veel meer in groene brandstoffen én volle tribunes. "Ik zou liever hebben dat wij ons concentreren op milieuvriendelijke brandstof en volle tribunes dankzij motoren die geweldig klinken."

Toto Wolff wil "relevantie niet verliezen"

Toto Wolff ziet dat anders en hij pleit ervoor om de ingeslagen weg van hybrides voort te zetten. "Als racer zou ik ook liever atmosferische V12-motoren hebben. Maar wij zijn niet alleen entertainment en sport, we zijn ook een bedrijf. Met onze partners, sponsors en aandeelhouders zouden we de relevantie volledig verliezen als we afscheid zouden nemen van de hybride kant."

Wolff denkt dat het geluid bovendien niet zoveel uitmaakt voor de jonge generaties. "Ik denk dat als je het aan een 18-jarige vraagt, die op een klein apparaatje kijkt, het geluid voor hen bijna niet relevant is."

Emotie losmaken

Horner hamert erop dat de F1 niet mag vergeten dat "racen emoties bij mensen moet oproepen, en dat geldt ook voor het geluid".

Horner benadrukt het belang van indrukwekkend klinkende bolides. "Natuurlijk moeten we het idee van duurzaamheid behouden, maar de Formule 1 moet entertainen, anders kunnen we nu net zo goed de Formule E gaan doen."