Toto Wolff hint dat keuze tussen Bottas of Russell is gemaakt

Toto Wolff heeft laten doorschemeren dat de keuze voor wie de teamgenoot van Lewis Hamilton wordt in 2022 "reeds is genomen".

De baas van de regerend kampioenen van Mercedes heeft al gezegd dat als Valtteri Bottas volgend jaar wordt vervangen door George Russell, hij de Fin zal helpen een vervangende plek te vinden.

"Wij zullen zien welke beslissing wij nemen - of al hebben genomen, maar nog niet hebben gezegd", zei Wolff in een interview met RTL Deutschland.

"Helaas heb ik geen nieuws, maar iemand vertellen 'dit is het' is één van de moeilijkste gesprekken die ik kan hebben. Het is iets dat ik liever niet doe", voegde hij eraan toe.

"Maar hoewel het ongelooflijk moeilijk is, is het mijn rol dat ik ook onaangename gesprekken moet voeren", zei Wolff, die Bottas in 2017 aanstelde om Nico Rosberg te vervangen.

Hij zei echter dat één van die moeilijke beslissingen nu gemaakt moet worden. "Zeker als ik bedenk dat dit het juiste is voor het team".

De 23-jarige Russell is Mercedes-junior en rijdt momenteel indrukwekkend bij Williams. Wolff vertelt op de Duitse TV over Russell: "Hij heeft absoluut wat nodig is om wereldkampioen te worden. Maar je moet hem zorgvuldig opbouwen en dat hebben wij gedaan."

Wolff zegt dat hij voor zowel Russell als Bottas zal zorgen, welke uitkomst de beslissing ook zal hebben.

Wolff: "Het is belangrijk dat ze allebei een toekomst hebben en dat we met hen bespreken wat de alternatieven zijn."

Na de Britse Grand Prix prees Wolff zijn huidige tweede coureur de hemel in. Volgens Wolff had Bottas het meer dan uitstekend gedaan op Silverstone en was hij de op één-na snelste man op de baan.