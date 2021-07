Stroll draait matig begin van weekend om in puntenfinish

Lance Stroll startte als veertiende en kon zich knap opwerken naar een puntenfinish. De Canadees werd in de thuisrace van Aston Martin knap achtste.

"Ik ben erg blij met mijn race. We waren in staat om het lastige begin van het weekend om te draaien door als achtste te finishen en vier punten te pakken."

Het team heeft in dit succes een belangrijk aandeel gehad. "We hebben gewerkt om de juiste balans te vinden en we hadden een doorbraak zondag. Een groot compliment aan alle moeite die het team heeft gedaan."

Volgens Stroll lag ook een sterke openingsfase voor en na de rode vlag aan de basis van het eindresultaat. "De sleutel lag bij het maken van twee goede starts. Daar maakten we veel posities goed. De strategie was voor de meesten hetzelfde, waardoor inhalen een risico was. De starts zorgden voor een goede uitgangspositie."

Dit F1-weekend was anders dan normaal met een normale kwalificatie op de vrijdag en een sprintrace op de zaterdag. Stroll deelde zijn ervaring hierover: "Het nieuwe format was een uitdaging voor iedereen, maar ik denk dat er positieve dingen zijn en we kunnen leren om het beste eruit te halen bij de volgende sprintraces."