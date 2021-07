Ricciardo is 'blij' na zijn eerste top vijf van dit seizoen

Daniel Ricciardo kan terug kijken op een geslaagde Grand Prix van Groot-Brittannië. De Australiër pakte voor het eerst in de McLaren een topvijfklassering.

Ricciardo was dit seizoen al een aantal keer dichtbij een plekje bij de beste vijf, maar kwam driemaal een plekje tekort. Op Silverstone was het eindelijk raak en de 31-jarige was na afloop dan ook zeer goed gemutst. "Blij! Blij met mijn eerste top vijf van het jaar. Het duurde even, maar beter laat dan nooit."

In het begin van de Grand Prix probeerde Ricciardo aan te haken bij de voorste vier, maar kwam snelheid tekort om ze bij te benen. In de tweede stint moest de McLaren-coureur op P5 alle zeilen bijzetten om Ferrari-coureir Carlos Sainz van het lijf te houden, die door een mislukte pitstop achter Ricciardo terecht kwam.

"Hij pakte me snel terug en ik was klaar om te verdedigen. Maar met de snelheid die hij had..., was hij duidelijk de favoriet. Ik gaf alles om te verdedigen en dat hielp mij om mij beter te voelen in de wagen."

Ricciardo is blij met de punten en hoopt op meer van dit soort uitslagen. "Ik heb een van dit soort resultaten op een rij nodig. Constantheid. Ik weet dat meer snelheid er inzit, maar het was over het algemeen een goed weekend. Als ik in Hongarije ook een sterk weekend heb, dan weet ik dat er een stijgende lijn is."