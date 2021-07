Valtteri Bottas baalt van slechte start na kleurloze P3: "Wielspin maakte het lastig"

Van de podiumfinishers beleefde Valtteri Bottas waarschijnlijk de meest kleurloze race op Silverstone. Charles Leclerc reed zijn Ferrari naar een onverwachte tweede plek en wist de Fin knap achter zich te houden, terwijl Lewis Hamilton na zijn veelbesproken start toch nog de zege wist te pakken, reed Bottas na een mislukte pitstop van Lando Norris naar een zorgeloze P3. De Fin was echter toch teleurgesteld, want nadat hij gisteren tijdens de sprintkwalificatie op de rode banden ook al niet kon aanvallen bij de start, verloor hij vandaag wederom een plek aan Lando Norris.

"Mijn zwakste gedeelte was de start vandaag," baalde Bottas." Ik had heel veel last van wielspin en dat maakte het heel moeilijk om snel weg te komen. Maar we gaan hier natuurlijk weg met heel veel positieve punten voor het team. Over twee weken mogen we weer."