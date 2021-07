Wolff en Horner lijnrecht tegenover elkaar in geluidskwestie F1-motoren

Christian Horner heeft er bij de F1 op aangedrongen om motoren het hoge toeren terug te brengen, zonder afbreuk te doen aan de groep mensen die de sport willen bewegen richting een milieuvriendelijk tijdperk met zuinige motoren.

Nadat de Formule 1 van 2022 tot eind 2024 een bevriezing van de ontwikkeling van de motoren heeft afgekondigd, debatteert de Formule 1 over de weg vooruit als het gaat om motoren. De grote vraag is of de sport de huidige motorregels zal aanpassen of geheel nieuwe krachtbronnen zal introduceren.

Toekomstvisie Horner

Natuurlijk zijn er veel verschillende perspectieven. Horner zei tegen Autosport: "Ik denk dat de verbrandingsmotor een toekomst heeft, dus waarom zou je geen motoren met hoge toeren introduceren die fantastisch klinken en dat op een milieuvriendelijke manier doen?"

“Ik denk dat de biobrandstof en duurzame brandstoffen je daartoe in staat stellen. Ik weet dat elektrische motoren door de politiek worden gepusht, maar is het eigenlijk de juiste weg voor de komende 25 en 30 jaar? Ik denk dat de F1 een sleutelrol kan spelen met de brandstoffen en met de brandstofpartners die we hebben op het gebied van duurzaamheid en nulemissie, met een krachtige motor die veel toeren en geluid maakt. Zou het niet fantastisch zijn als we die kant op zouden gaan? Ik weet zeker dat elke Grand Prix de tribunes vol zullen zitten.”

Wolff oneens met Horner

Zoals te verwachten is, heeft zijn Mercedes-rivaal Toto Wolff een andere kijk. "Ik ben het niet eens met Christian, omdat we niet meer de meest relevante generatie zijn. Als je een 18-jarige of 22-jarige vraagt ​​welke relevantie geluid heeft, kijken de meeste van deze jongens F1 via verschillende schermen waar geluid weinig of geen relevantie heeft."

"Persoonlijk vind ik het ook leuk, en ik zou graag een 12-cilinder motor hebben die jankt en brult over het circuit, maar in feite zijn we een sport en een bedrijf. Ik denk dat we de relevantie voor onze partners, sponsors en belangrijke belanghebbenden volledig zouden verliezen als we niet zouden kijken naar het milieu en de impact die we maken."

"Ik denk dat het totaal niet op één lijn ligt met waar de wereld naartoe beweegt, en waarschijnlijk elke afzonderlijke zakenpartner van de F1 afwendt als we vasthouden aan interne verbrandingsmotoren die veel geluid maken, ook al vinden we ze misschien leuk."