Lewis Hamilton pleit weer eens voor Valtteri Bottas: "Beter knokken met anderen dan met je teamgenoot"

Lewis Hamilton gaat liever het gevecht aan met Max Verstappen en Sergio Perez, dan dat hij moet knokken met zijn eigen teamgenoot.

De Britse coureur maakte afgelopen week weer eens extra duidelijk dat hij geen reden ziet om Valtteri Bottas te vervangen binnen Mercedes.

Hamilton zegt nu over de strijd met Verstappen: "Om eerlijk te zijn voelt het hetzelfde als destijds de strijd met Sebastian Vettel bij Ferrari. Misschien is dit gevecht nog wel intenser dan dat."

Hij vervolgt: "Als je opgroeit en je in de karting zit, ervaarje ook van die wiel-aan-wiel gevechten elk weekend. Het is geweldig dat wij van die stevige gevechten dicht op elkaar hebben."

Dan begint de regerend wereldkampioen over interne gevechten, waar hij ook ervaring mee heeft. Dat is al wel een tijdje geleden overigens: Nico Rosberg maakte het als teamgenoot van Hamilton verre van eenvoudig in 2016. Rosberg was beter en won het kampioenschap in dezelfde Mercedes dat jaar.

Hamilton vertelt dat hij liever geen interne strijd voert binnen zijn team. "Natuurlijk is deze sport niet vergelijken met andere sporten, want als je kijkt naar voetbal dan werkt iedereen aan hetzelfde doel. Deze sport is wel een beetje verwarrend, aangezien je twee kampioenschappen hebt. Een teamkampioenschap waarbij het twee coureurs inhuurt om punten te scoren voor het team, dat heeft de prioriteit. Daarnaast heb je het individuele niveau waarbij twee coureurs hebberig zijn en zelf het kampioenschap willen winnen. Dus dan heb je een gevecht vol spanningen. Als je dus tegen een kerel tegenover je moet vechten is het een heel ander verhaal dan dat je met die persoon samenwerkt tegen een ander team."

"Wat mij betreft zorgt dat voor beter racen, het maakt het kampioenschap spannender als je team tegen team vecht, in plaats van een intern gevecht."

Hamilton zou de status quo dus graag onveranderd zien binnen zijn team, en het is niet te verwachten dat George Russell zomaar genoegen zal nemen met een rol in dienst van een andere coureur, mocht hij bij Mercedes komen te rijden. Toto Wolff zei onlangs in Oostenrijk al dat hij zich voor een duivels dilemma gesteld ziet: zowel Valtteri Bottas als George Russell doen het erg goed de laatste tijd, zei Wolff. Hij maakt er geen geheim van dat de strijd tussen die twee gaat voor wat betreft het tweede stoeltje naast Hamilton voor 2022.

Hamilton zou daarom het credo 'never change a winning team' graag hoog houden.



Hamilton: "Die gasten (verwijzend naar Red Bull, red.) liggen een beetje voor op ons momenteel, en daardoor hebben wij nu een flinke uitdaging om te proberen het maximale te benutten op het moment dat zij iets van zwakte tonen, als zij die al hebben. Wij moeten dus echt het beste zien te persen uit iedereen binnen ons team."