Toto Wolff denkt dat Hamilton nog veel sneller had gekund in kwalificatie op Silverstone

Toto Wolff denk niet dat de updates alleen ervoor hebben gezorgd dat Lewis Hamilton ineens weer zo snel kon zijn op Silverstone. Terwijl Hamilton in de ochtendtraining nog zeven tienden tekort kwam op Max Verstappen, reed hij in de kwalificatie de snelste tijd.

Wolff legt uit hoe dat zit: "Het zit hem niet in de updates. Ik denk dat we op meerdere vlakken gewoon een beetje snelheid hebben gewonnen. Ook hebben we de banden nu aan het werk gekregen. Op het ene moment weet Red Bull de gevoelige snaar te raken, later komt het juist weer onze kant uit."

Lewis Hamilton gaf na de kwalificatie toe dat hij een foutje in de laatste sector had gemaakt, en dat hij dus nog wel sneller had gekund. Wolff is het daarmee eens. "Zonder dat moment had hij misschien nog drie tienden sneller kunnen gaan, maar ik ben gelukkig met de snelheid die we hebben getoond. Het is van ons goed om zo terug te zijn en het is helemaal goed als dat met twee coureurs lukt."

Valtteri Bottas werd derde maar offerde zichzelf op: Hij gaf Lewis Hamilton in het teambelang een slipstream in het derde deel van de kwalificatie.