Max Verstappen schrijft historie met eerste Formule 1-sprintrace overwinning!

De eerste Formule 1-sprintrace is gewonnen door Max Verstappen. De Nederlander is de eerste Formule 1-coureur die een sprintrace heeft gewonnen. Lewis Hamilton volgde als nummer twee en zijn teamgenoot Valtteri Bottas als nummer drie.

De nummer één van de race mag drie punten bijschrijven, de nummer twee mag er twee bijschrijven en de nummer drie één stuk. De race ging niet echt om de punten, maar om de startplekken van morgen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar de echte punten worden verdeeld.

De eerste ronde

Lewis Hamilton startte als eerste tijdens de sprintrace, maar door een megastart van Max Verstappen verloor hij zijn eerste positie aan de Nederlander. Hamilton probeerde het een aantal keer in de eerste ronde, maar Verstappen gaf geen ruimte aan de Brit.

Nikita Mazepin zorgde voor een gele vlag in de eerste ronde. De Rus reed tegen zijn teamgenoot aan en spinde, maar omdat hij achteraan reed, waren er verder geen consequenties voor de rest van het veld. Fernando Alonso had de beste start, op de rode band pakte hij 6 coureurs en kwam daarmee op P5. Carlos Sainz had tijdens de start de meeste plekken verloren.

Spin Perez

In ronde vijf spinde Sergio Perez. De Mexicaan had gelukkig geen grote schade, maar hierdoor viel hij wel terug naar de negentiende plek. De Red Bull-coureur kan hierdoor een goede positie voor de race van morgen vergeten.

Einde van de race

Na 10 rondes waren de banden van Alonso wel op, hij werd ingehaald door Norris en Ricciardo en viel zo terug. De Spanjaard kreeg tevens een waarschuwing voor slingeren tijdens het remmen. De coureurs op de rode band hadden tot ronde 11 een voordeel, daarna werd het voordeel minimaal of viel het voordeel weg.

George Russell kon zijn zevende startpositie niet vasthouden, maar wel een negende, wat een mooie startpositie is voor Williams. Max Verstappen won de race, Hamilton tweede en Bottas derde. Hierdoor is het gat tussen Hamilton en Max met 1 punt vergroot.