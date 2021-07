Zak Brown thuis met covid

De teambaas van McLaren, Zak Brown, is positief getest op het coronavirus. Hij zal de Grand Prix van Groot-Brittannië niet kunnen bijwonen.

Dat heeft het team laten weten. Naast Brown zijn twee andere personeelsleden van McLaren positief getest op covid. Ook zij moeten de Grand Prix missen. Hoe het met Brown gaat is verder niet bekend.

"Geen van de coureurs is in contact geweest met de geïnfecteerde werknemers", stelt het team uit Woking in een persbericht. Het team meldt dat de infecties onafhankelijk van elkaar zijn opgelopen.

Het is aannemelijk dat Andres Seidl de taken van Brown zal waarnemen.