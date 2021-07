WK-leider Max Verstappen geniet van de passionele Britse fans

Max Verstappen ziet uit naar de race op Silverstone waar hij het tegen Lewis Hamilton op zal nemen voor duizenden uitzinnige Britse racefans. Het kon er wel eens spannend worden, vermoedt de Nederlandse WK-leider.

De Britten zit het racen in het bloed, op Silverstone zullen de tribunes komend weekend afgeladen vol zitten met uitzinnige fans. Verstappen kan niet wachten om zijn stuurtje weer heen en weer te bewegen, terwijl hij het gaspedaal volop zal intrappen.

In gesprek met zijn eigen website Verstappen.com blikt Verstappen alvast vooruit op het komende raceweekend in Groot-Brittannië.

Verstappen: “Dat er weer fans bij zijn zal echt een verschil betekenen op Silverstone en het Britse publiek houdt van motorsport in het algemeen. Dat maakt het een speciale beleving om bij te zijn. Vorig jaar hebben we er twee races gereden zonder drukte en met het gemis van sfeer. Het blijft natuurlijk een geweldig circuit, maar met de fans er weer bij wordt het nog beter. Hoewel ik weet dat ze de Britse coureurs zullen supporten, is het mooi om de passie te zien die ze voor alle coureurs hebben. Ik hoop ook voor hen dat de race spannend wordt.”

Grote voorsprong in het WK

Max Verstappen staat er goed voor in het wereldkampioenschap Formule 1: hij leidt het WK. Lewis Hamilton verzamelde tot nu toe 32 WK-punten minder dan Max Verstappen. Red Bull Racing wist de afgelopen twee maanden alles te winnen wat er te winnen valt. Het team van Lewis Hamilton zal er alles aan gelegen zijn om de 44 punten achterstand op Red Bull in te lopen, en dus kan Verstappen tevreden terugkijken op de eerste negen races van dit seizoen.

Sterke start van het seizoen doorzetten

Verstappen vertelt in gesprek met zijn website: “Wij zijn het seizoen heel goed begonnen en daar ben ik natuurlijk heel blij mee, maar we moeten blijven pushen, we kunnen niet alleen maar aan onze tot nu toe behaalde resultaten terugdenken."

Hij vervolgt: “Het wordt krap en een uitdaging voor de rest van het jaar, maar dat maakt het juist zo spannend. We lagen zeker voor in Oostenrijk en onze auto was daar erg goed, maar in Frankrijk wonnen we pas met nog een paar ronden te gaan, dus het kampioenschap is heel spannend. Misschien zelfs spannender dan de stand op dit moment doet vermoeden. Er komen een paar lastige circuits aan waar Mercedes misschien een voorsprong heeft, maar we hebben een geweldig team en we doen er alles aan om te proberen onze voorsprong te handhaven.”