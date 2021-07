Horloge Lando Norris van zijn pols gejat bij EK-finale in Wembley

McLaren bevestigt dat Lando Norris is bestolen van zijn horloge tijdens of nadat hij de finale van Euro 2020 bijwoonde in het Wembley Stadion.

McLaren bevestigt het nare voorval in een statement dat het team gisteravond laat naar buiten bracht.

“McLaren kan bevestigen dat Lando Norris betrokken was bij een incident na afloop van de finale van Euro 2020 in Wembley, waar het horloge dat hij droeg is weggenomen”, stelt het statement.

Verder schrijft het team: “Gelukkig is Lando ongedeerd, maar hij was logischerwijs geschokt. Het team ondersteunt Lando en wij zijn er zeker van dat racing fans ons willen steunen en hem al het beste te wensen voor de Britse Grand Prix dit weekend”

De zaak is nu onder de aandacht van de politie stelt het team verder.



Op sociale media gaan berichten rond dat het om een zeer uniek horloge zou gaan dat ook te zien is op bovenstaande foto. Of het inderdaad gaat om hetzelfde horloge als hierboven te zien is op de foto, is niet officieel bekend.