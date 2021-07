Juan Pablo Montoya: "Hamilton staat niet onder druk, Red Bull heeft gewoon een betere auto"

Juan Pablo Montoya racete in de Formule 1 voor Williams en McLaren tussen 2001 en 2006. De Colombiaan won in die periode zeven races, al hoewel hij nooit echt in strijd was voor de wereldtitel. Die ging naar zijn directe rivaal Michael Schumacher.

De wiel aan wiel gevechten met Schumacher leverde altijd spanning zowel op als naast de baan, want de kemphanen wisten elkaar het moeilijk te maken en onder druk te zetten.

Montoya zegt echter onder de indruk te zijn van de volwassenheid en prestaties van Max Verstappen. Wat hij echter opmerkt is dat de suprematie vooral komt door de RB16B van Red Bull Racing. "Het is veel gemakkelijker om volledig de controle te hebben als je de snelste auto hebt en alles jouw kant op valt. Dan is het makkelijker om het hoofd koel te houden, vlekkeloos uit te voeren, eigenlijk wordt alles makkelijker."

Druk op Hamilton

Waar dit jaar al veel over is gesproken zijn de fouten die Lewis Hamilton maakt. Die fouten zou hij vooral maken omdat hij onder druk staat van een andere coureur buiten zijn team. Montoya denkt daar anders over: “Ik denk niet dat het gaat om Hamilton die onder druk staat. Lewis is naar mijn mening nog steeds een geweldige coureur, maar Red Bull heeft gewoon de snellere auto. Zeker in de handen van Max staat dat Red Bull op een ander niveau."

"Als je kijkt hoe het nu gaat, tenzij er iets bijzonders gebeurt, zou je ervan uitgaan dat Max dit kampioenschap zou winnen."