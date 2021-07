Bottas en Pourchaire genoemd om Raikkonen te vervangen

De speculaties over de toekomst van Kimi Raikkonen nemen de laatste weken flink toe. Het contract van de wereldkampioen van 2007 loopt eind dit jaar af en het is de vraag of Alfa Romeo nog door wil gaan met Raikkonen, maar ook wat hij uiteraard zelf wil.

Diverse namen zijn al genoemd, waaronder Mick Schumacher als protegé van Ferrari, maar daar komen inmiddels andere namen bij. Een ander protegé van Ferrari, Theo Pourchaire wordt genoemd maar hij is niet de enige.

Volgens de laatste geruchten in de F1-paddock is ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas een kanshebber op het stoeltje van zijn landgenoot, mocht de Fin zijn plek verliezen aan George Russell.

Wat Sauber-junior Theo Pourchaire betreft, zegt teambaas Fred Vasseur dat hij er niet op gebrand is om de tiener snel in de Formule 1 te laten debuteren. Tegen motorsport.com zegt Vasseur: "We hebben een contract met Theo, maar nogmaals, ik wil geen haast maken met Theo. We moeten er rekening mee houden dat hij 17 is."

“Als je het vergelijkt met alle andere talenten die naar de F1 komen, zijn ze veel ouder en ik wil geen vergelijking maken met Lewis Hamilton, Nico Rosberg of Charles Leclerc maar die waren veel ouder en hadden meer ervaring, en ik denk dat het een vergissing is om hem te vroeg te brengen. Hij zal eerst het werk in de F2 moeten doen, daarna hebben we tijd om het later te bespreken."