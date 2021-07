McLaren teleurgesteld in prestaties Daniel Ricciardo

Teambaas van McLaren Andreas Seidl is teleurgesteld in Daniel Ricciardo's prestaties tot nu toe dit seizoen. Terwijl Lando Norris de sterren van de hemel rijdt in 2021 en zelfs op een haar na pole position pakte in Oostenrijk, blijft Ricciardo achter. Seidel verwacht dat de puzzelstukjes binnenkort toch wel in elkaar zullen vallen voor Ricciardo.

2021 is een opeenstapeling van teleurstellingen voor de Australiër. Ricciardo kan het tempo van Norris nog niet aan, en dat valt tegen. Norris is meer dan tien jaar jonger dan Ricciardo. Norris wist begin dit jaar dan ook aan te kondigen dat hij zijn contract voor drie jaar kon verlengen bij McLaren.

Eerder dit jaar zei Ricciardo te moeten wennen aan zijn nieuwe team, maar het aantal races dat hij daarvoor nodig heeft begint nu wel erg veel te worden.

"Het was ons eind vorig jaar al duidelijk dat we op hem konden vertrouwen", zo citeert RTL Deutschland Seidl.

"Hij is ook erg blij met ons, dus het was een eenvoudige en logische beslissing om deze contractverlenging in een vroeg stadium rond te krijgen."

De zaken zien er echter heel anders uit voor Ricciardo, ook al is de voormalige Red Bull-coureur al verzekerd van zijn zitje voor 2022.

Seidl: "Ik denk niet dat hij had gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om weer van team te veranderen. Hij is teleurgesteld en wij ook. We dachten dat het sneller zou gaan. Ik ben er echter nog altijd van overtuigd dat het - op een gegeven moment - voor hem allemaal als een puzzel in elkaar past."