Esteban Ocon snapt niet waarom Fernando Alonso sneller is

Esteban Ocon zegt dat zijn achterstand op Fernando Alonso te groot is, maar hij snapt niet wat de reden daarvan is. Tot verbazing van velen had de Fransman in de beginfase van het seizoen zowel in de kwalificaties als in de races de overhand op zijn Alpine-teamgenoot.

Dankzij die prestaties kreeg hij een nieuw contract van bij het Franse automerk. Zijn vorm is de laatste tijd echter veranderd, met Alonso die met overmacht de overhand heeft op Ocon tijdens de laatste races. De Spanjaard bereikte Q3 in drie van van vier laatste races en finishte elke keer in de top 10, terwijl Ocon daar niet aan kon tippen.

Vinger op de zere plek

Hij heeft weliswaar wat pech gehad en te kampen met een onbetrouwbare auto, maar het is niettemin een enorme ommekeer geweest en hij weet niet precies waarom het is gebeurd. Aan The Race vertelde Ocon: "We zien een paar dingen en we zien een achterstand, maar het is moeilijk om de vinger er precies op te leggen wat het is."

“Bovendien willen we geen informatie aan anderen geven over wat het zou kunnen zijn. Maar we zullen fris beginnen in Silverstone, zoveel mogelijk onderdelen van de auto veranderen en hopelijk veel sterker terugkomen. Om bij de eerste run een seconde langzamer te zijn dan Fernando, is het verschil te groot. Er is dus zeker iets niet goed gegaan en dat moeten we begrijpen."