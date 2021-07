Toto Wolff praat voor Lewis Hamilton: "Lewis is neutraal over tweede rijder naast hem"

Lewis Hamilton brak tijdens de Franse Grand Prix een lans voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas, wiens toekomst nog onzeker is bij Mercedes. Hamilton gaf aan niet in te zien waarom Bottas vervangen zou moeten worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff beweert nu dat Lewis Hamilton echter helemaal "neutraal" zou zijn over wie er naast hem zou komen te rijden in de komende jaren.

In Oostenrijk maakte Mercedes bekend dat Hamilton ook de komende twee jaar rondrijdt met een sterk op de neus van zijn auto. Ook gaf Wolff in Oostenrijk toe dat het tweede zitje een keuze wordt tussen Bottas en Russell.

Toto Wolff: "Ik vroeg hem of het goed was om zijn nieuwe contract bekend te maken en hij had zoiets van 'dat maakt mij niet uit'. Dus alle opties liggen nog open."

Na Hamilton's pleidooi en warme woorden voor Bottas zullen alles te maken hebben met het feit dat de Finse coureur vanaf 2017 Hamilton trouw hielp bij het veroveren van de kampioenschappen. Terwijl in het verleden vaak knetterende energie was binnen Mercedes toen Rosberg nog teamgenoot van Hamilton was, is er sinds Bottas er rijdt weinig gelazer geweest binnen het team, tot begin dit seizoen.

Nu de contracten tussen Hamilton en Mercedes voorzien zijn van een handtekening, is het de vraag in hoeverre Hamilton nog iets te zeggen heeft wat betreft Toto's keuze voor de tweede coureur.

Toto Wolff denkt te weten wat Hamilton zou vinden. Wolff wordt geciteerd: "Lewis heeft er duidelijk plezier in om samen met Valtteri te zijn, maar daarnaast ziet hij ook George opkomen als een interessante kandidaat voor de toekomst, dus hij is absoluut neutraal wat betreft wie er in de tweede auto zit."

Bottas zelf gaf afgelopen weekend aan om zich heen te kijken en alle opties open te houden voor zijn eigen toekomst.