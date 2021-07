Wilde speculaties over vervolg F1-seizoen: 'Zelfs terugkeer naar China wordt straks bespreekbaar'

Terwijl de Nederlandse organisatoren op Zandvoort de plannen voor hun race in september doorzetten, is een groot deel van de rest van de 2021-kalender van de Formule 1 twijfelachtig.

De positie van de Australische race is vacant en aangezien de Formule 1 bij monde van Stefano Domenicali heeft laten weten toch 23 races te willen rijden dit jaar, doemt de vraag op: krijgen we nog een 'double-header' zoals afgelopen twee weekenden in Oostenrijk het geval was?

Terwijl in Zandvoort de bouw van de tribunes in volle gang is en Jan Lammers bij GPToday bekend maakte dat zelfs de rugstreeppad en de zandhagedis het feestje aan de Noordzee niet meer kunnen vergallen in 2021, zal men in Australië wellicht vrezen dat hun Grand Prix zelfs in de toekomst wel eens lastig kan worden. De Australische regering volgt strenge maatregelen in de hoop nieuwe varianten van Covid-19 buiten het land te houden.

Andrew Westacott van de Australische raceorganisatie zegt dat uiteraard niet hardop, hij hoopt vooral op het organiseren van een Grand Prix volgend jaar.

Hij zegt: "Wij hebben vijfentwintig of zesentwintig jaar een relatie gehad met de lui die de Formule 1 runnen. Zij weten hoe professioneel wij evenementen neerzetten in Victoria en Australië. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat wij in 2022 op de kalender staan", zegt hij bij Channel 9's Today-Show.

"Stefano Domenicali zegt dat er een aantal opties is om de race van Australië dit jaar te vervangen.

Domenicali: "Wij zullen de details van die opties de komende weken doornemen en zullen verdere updates geven zodra die besprekingen zijn afgerond."

Ook de geplande races in Japan, Mexico en Brazilië lijken niet helemaal zeker, waarmee de kans wordt vergroot dat er Oostenrijk-achtige constructies nodig gaan zijn waarbij er meerdere keren op eenzelfde circuit geracet kan worden.

Auto Motor und Sport meldt dat er "geen gesprekken" zijn geweest tussen de F1 en de Duitse circuits op de Nürburgring en Hockenheim over het organiseren van last-minute invulraces voor 2021.

Tobias Gruner schrijft in het Duitse blad: "Het is mogelijk dat de F1 kort voor de laatste races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi nog een stop maakt in de Golfregio.

Ook gaan er geruchten rond over een mogelijk tweede Grand Prix in de VS, nog een race in Bahrein en zelfs een mogelijke terugkeer van de Chinese Grand Prix lijkt dan een optie.

Veel is dus nog onzeker, als je afgaat op de geruchten en speculaties over mogelijke scenario's.

Haas-strategie-ingenieur Mike Caulfield wordt in internationale media aangehaald. Volgens hem zou een herhaling van drie keer elk weekende een race achter elkaar, verre van ideaal zijn. Hij wordt geciteerd: "Wij hebben zojuist een triple header gedaan en het grootste deel van de paddock liep rond als zombies. Zoiets is geen lang leven beschoren."