Rechter buigt zich morgen over vergunningen Circuit Zandvoort: "toekomst rugstreeppad en zandhagedis op het spel"

Stichting Duinbehoud mag donderdag haar beklag toelichten bij de bestuurstrechter over de vergunningen die Circuit Zandvoort kreeg voor de organisatie van de Formule 1 race die begin september op het programma staat. De rechter buigt zich over de vermeende stikstofuitstoot en de toekomst van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis.

Daarover schrijft Trouw begin deze week. Na een kort geding spanden natuurorganisaties een bodemprocedure aan. Volgens de organisaties zou er veel teveel stikstof worden uitgestoten voor een Natura2000-gebied. Inzet van de natuurclubs is dat de rechter de provinciale besluiten vernietigt om zo een nieuwe besluitvormingsprocedure af te dwingen.

Volgens Stichting Duinbehoud is het leefgebied voor de beschermde diertjes vernield nadat "duinen zijn plat geschoven" om tribunes te bouwen. Marc Janssen van de stichting vertelt in de krant dat hij meent dat de tribunes in strijd zijn met bestemmingsplan en natuurwetgeving. De stichting wil afdwingen dat het duingebied "zo snel mogelijk wordt hersteld".

Of de zaak gevolgen gaat hebben voor de Formule 1 Dutch Grand Prix - die gepland staat in september - is niet duidelijk. Vooralsnog is het plan dat Max Verstappen en Lewis Hamilton op het vernieuwde circuit de strijd om het kampioenschap zullen voortzetten op het glooiende circuit aan de Noordzee.

Economische impuls

De Grand Prix - die over de hele wereld door miljoenen bekeken wordt- levert waarschijnlijk goede reclame op voor Nederland. Het valt te verwachten dat er een enorm economische boost mee wordt gegeven aan de regio.

Zo wordt Zandvoort met de race aan de Hollandse kust ook wel aangeduid als Amsterdam Beach. Het evenement bestaat bij de gratie van de aanwezigheid van veel oranje fans om Max Verstappen en zijn collega's toe te juichen.

Naast de Grand Prix zijn er ook festivals en evenementen rondom de F1-race gepland. Het geheel zal een spinoff hebben voor de economie en toeristische sector, is de algehele verwachting.

