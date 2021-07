Daniel Ricciardo "is er kapot van" dat zijn thuisrace in Australië weer niet doorgaat

Daniel Ricciardo is er kapot van dat hij dit seizoen niet in zijn thuisland racet nadat de Australische GP is afgelast.

Gisterochtend maakte de organisatie van de Grand Prix in Melbourne bekend dat er ook een streep gaat door de race van dit jaar, nadat vorig jaar de race op het laatste moment ook al werd geannuleerd vanwege COVID 19.

Australië is zeer streng en wil de Deltavariant uit het land houden, daarom vereist het een verplichte quarantaine van 14 dagen. De Formule 1kwam er met de autoriteiten niet uit en er ging een streep door de race. Eerder werd de race al verplaatst van maart naar later dit jaar, maar het mocht niet baten.

Daniel Ricciardo is van slag, vertelt hij in een video op Twitter. “Normaal lach ik, maar het is moeilijk. Natuurlijk ben ik echt ontdaan dat we dit jaar niet naar Australië gaan, eigenlijk kom ik niet naar huis. Voor de anderen is het niet hun thuis, maar ik weet dat iedereen altijd geniet van de Australische Grand Prix als iedereen naar Melbourne komt."

Hij vervolgt: “Het doet pijn dat we er nu al twee jaar niet zijn, maar we moeten vooruitkijken en hopen dat 2022 lukt en we thuis kunnen komen."

Ricciardo noemt het "hartverscheurend" en hoopt dat iedereen gezond blijft.

Ricciardo: “Het is een enorme teleurstelling voor alle coureurs dat we in november niet naar Australië zullen komen, maar we begrijpen de redenen."

Ricciardo kijkt dan ook alvast uit naar 2022 en hoopt dat de Grand Prix in Melbourne dan wel door kan gaan. Ook Mark Webber, voormalig F1-coureur van ondermeer Red Bull Racing en Jaguar F1, geeft aan kapot te zijn van het feit dat de F1 weer niet afreist naar zijn thuisland.

"Het is echt jammer, want we zijn van wereldklasse in het voor elkaar krijgen van dit soort evenementen als organisatie", zei de Australiër.

Volgens F1-baas Stefano Domenicali zijn er nog opties om de race te vervangen waardoor het oorspronkelijke beoogde aantal races kan worden gereden. Eén en ander wordt dus ongetwijfeld vervolgd.