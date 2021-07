Formule 1-kalender wordt voorlopig 'gewoon' afgewerkt in 2021

De Formule 1 gaat er vanuit dat de 23-races die dit jaar gepland staan gewoon worden gereden. "Dat is nog steeds het plan", zegt F1 baas Stefano Domenicali in gesprek met Speed ​​Week.

"Het feit dat we vervangers kunnen vinden voor races die niet kunnen plaatsvinden, laat zien hoe goed de Formule 1 het momenteel doet", voegt hij eraan toe.

"Dankzij de FIA-protocollen hebben we in elk land waar we zijn geweest kunnen bewijzen dat we aan de veilige kant zitten in deze pandemie. Daarmee weten wij het risico tot een minimum te beperken."

Nadat afgelopen weekend in totaal 132.000 fans langs de baan mochten zitten in Oostenrijk, wordt er ook een groot publiek verwacht op Silverstone, volgende week. Daar ziet het weekend er iets anders uit, vanwege de introductie van het nieuwe 'sprintkwalificatie' format.

Wat de toekomst betreft, zegt Domenicali dat het plan is om de jaarkalenders in de toekomst te beperken tot 23 races