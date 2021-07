Daniel Ricciardo houdt vol: Situatie krijgt mij niet in de put

Daniel Ricciardo "laat zich niet in de put praten" vanwege zijn gebrek aan constante prestaties en voortdurende nederlagen die hij dit jaar te verduren krijgt bij McLaren. Ook in de Grand Prix van Oostenrijk werd Ricciardo zoek gereden door zijn snellere teamgenoot Lando Norris.

De Australiër hoopt dat de tripple-header een einde zou maken aan zijn mindere prestaties ten opzichte van zijn jongere teamgenoot. Daarvan is echter weinig gebleken in de praktijk. Vorig weekend na de Grand Prix van Stiermarken wilde Ricciardo het liefst even van de aardbodem verdwijnen. Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk ging het iets beter en kwam Ricciardo als zevende over de streep.

Norris pakte het vierde podium van zijn carrière, waarvan de derde al dit seizoen. Van de negen races heeft Norris er nu acht in de top-vijf afgesloten. In het algemeen klassement staat Norris nu vierde, drie punten achter Sergio Perez.

Daniel Ricciardo startte als dertiende en ging het gevecht aan met de Ferrari's. Hij klom op naar de zevende positie. McLaren staat nu 19 punten voor op Ferrari in het voorlopige wereldkampioenschap.

Terwijl Norris bijna de pole position wist te pakken op zaterdag, kwam Ricciardo niet verder dan de dertiende tijd.

Ricciardo zegt na afloop: "Ik ben zeker beter geweest, maar ik ben oké. Ik laat het er niet bij zitten, want het mag zeker niet een trend worden. "

Ricciardo weigert om de 21-jarige Norris rechtstreeks om advies te vragen. "Coureurs doen dat niet. Ieder voor zich", houdt Ricciardo vol.

Hij geeft een inkijkje in hoe er bij McLaren wordt gesproken als er dingen niet goed gaan.

"Dingen voor jezelf houden is oké"

RIcciardo: "In nabesprekingen wordt informatie gedeeld over hoe wij over de auto denken, maar iedereen heeft zijn eigen weg en zijn eigen kleine dingen die je voor jezelf houdt. Zo is deze sport nu eenmaal en dat is oké."

Ricciardo zegt dat hij er niet achter kan komen wat de kloof met Norris zo groot maakt. "Ik heb het gevoel dat ik de auto tot het randje laat gaan. Ik denk dus dat ik op het randje rijd, alleen vertaalt zich dat momenteel nog niet in rondetijden."

Ricciardo zegt wel dat hij Norris heeft gefeliciteerd met zijn podium in Oostenrijk. "Ik heb hem gefeliciteerd, maar ik weet niet hoe ik op dezelfde manier tijd moet zien te vinden. Dat is de waarheid."

Ricciardo verschool zich begin dit jaar nog wel eens achter het feit dat hij tijd nodig had om te wennen aan zijn nieuwe team en auto, maar na de tripple-header geeft hij aan zich meer op zijn gemak te voelen in de auto. Vervelend genoeg voor hem is dat nog niet te zien in de resultaten.

RIcciardo herhaalt was hij al eerder zei dit seizoen: zelf heeft hij soms het idee super snel te rijden, maar de tijden tabellen vertellen dan een ander verhaal.

Ricciardo: "Als ik de tijden niet had gezien, zou ik hebben gezegd dat het vandaag een goede dag was. Maar er ontbreekt duidelijk iets, dus we moeten wat dieper graven om het antwoord te vinden."

De auto voelt goed

"Vreemd genoeg ben ik in zekere zin tevreden met de auto, dus we moeten blijven zoeken naar gebieden waarop tijdwinst te behalen valt. We hebben het niet over fracties van een seconde. Het is een groot gat.

Ricciardo besluit: "Het zal meer tijd kosten om de situatie te analyseren. Dat is gewoon de situatie op dit moment."