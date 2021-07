Norris klaagt over wedstrijdleiding: "Perez ging zelf naast de baan, ik raakte hem niet eens"

Ondanks het feit dat Norris gisteren voor de derde keer dit jaar op het podium mocht klimmen, bleef hij achter met frustraties vanwege zijn tijdstraf die hij opliep na een gevecht met Sergio Perez. Norris behield de tweede plaats na de start van de Oostenrijkse Grand Prix, maar het was tijdens een vroege herstart van de Safety Car waar Perez besloot een poging te wagen om de tweede plaats van de Brit af te pakken.

Dat plan mislukte echter toen Perez de grindbak in verdween terwijl hij zijn Red Bull in bocht 4 langs de buitenkant van de McLaren probeerde te sturen, waardoor hij terugviel in het middenveld. Het leek een harde en eerlijke strijd, maar de stewards waren het daar niet mee eens en gaven Norris een tijdstraf van vijf seconden omdat hij Perez van de baan had geduwd.

Frustraties

Uiteindelijk kon Norris alsnog als derde de finish halen na een late inhaalactie op Lewis Hamilton, hoewel hij zonder de straf ook voor de andere Mercedes voor Valtteri Bottas zou zijn geëindigd. Een tweede plaats had er dus ingezeten voor de jonge Brit, die nog altijd geïrriteerd is over de actie van Perez.

Sky F1 ging in gesprek met Norris in de paddock van de Red Bull Ring, waarbij Norris aangeeft nog steeds niet blij te zijn: "Het was erg leuk, het was een goede en spannende race, maar ik ben teleurgesteld omdat we als tweede hadden moeten finishen."

“Ik dacht dat we eigenlijk gewoon aan het racen waren. Hij probeerde buitenom in te halen, wat een beetje dom was want hij ging zelf van de baan, ik duwde hem niet want ik raakte hem niet eens. Dat frustreert me wel, al ben ik ook blij met de derde plaats en het podium, want we hadden de snelheid goed te pakken."