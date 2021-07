FIA straft Raikkonen voor crash met Vettel in laatste ronde

Kimi Raikkonen is door de stewards bestraft voor zijn botsing met Sebastian Vettel aan het einde van de Oostenrijkse Grand Prix.

De race was zo goed als voorbij en Max Verstappen had de Oostenrijkse Grand Prix gewonnen toen een gele vlag werd gezwaaid in de tweede sector van de Red Bull Ring. Het bleek dat Raikkonen en Vettel in het grind waren gekomen na een botsing tussen de twee voormalig teamgenoten, die in gevecht waren voor de twaalfde plaats, en samen jacht maakten op de elfde plaats van George Russell.

Vettel reed aan de binnenkant van Raikkonen, die naar binnen stuurde en het linker achterwiel raakte met het rechter voorwiel van zijn Alfa Romeo, waarna de twee coureurs samen in het grind belandden. Vettel zijn race was over, Raikkonen kon nog net naar de finish kruipen.

Twee strafpunten op licentie

De stewards voerden een onderzoek uit en besloten Raikkonen als schuldige aan te wijzen door achteraf een drive-through-penalty op te leggen. Hiermee zijn er 20 seconden aan zijn racetijd toegevoegd en twee strafpunten aan zijn superlicentie.

De straf had verder geen invloed op de einduitslag, aangezien Raikkonen en Vettel respectievelijk als 16e en 17e waren geklasseerd voordat de actie werd ondernomen.

Elkaar in bescherming nemen

Geen van de twee voormalig Ferrari-teamgenoten was erop gebrand om daarna in het media-vierkantje te veel uit te wijden over het incident.