Max Verstappen: "Alsof de auto op rails reed"

Max Verstappen is dolblij nadat hij de Grand Prix van Oostenrijk heeft gewonnen. Het is de vijfde race op rij die wordt gewonnen door Red Bull Racing, voor Verstappen is het zijn vierde race op rijd die hij weet te winnen.

De Limburger vergroot zijn voorsprong op Lewis Hamilton naar 32 punten.

Verstappen wordt toegejuicht door de duizenden oranje fans op de tribune. "De auto voelde alsof hij op rails was. Op elke set banden die we eronder hadden was de auto echt een plezier om in te rijden. Het is insane: ik was zelf ook echt verbaasd dat het zo gaat. Het is niet makkelijk om elk weekend gezien te worden als de favoriet, maar om dan ook te leveren wat er wordt verwacht."

Verstappen vertelt dat hij na de restart wist dat hij zo snel mogelijk moest rijden. Toen dat lukte was de race in zijn handen, vertelt Vertsappen.

Verstappen looft zijn team en ook de samenwerking met Honda. "Om zoveel mensen te zien in het oranje is heel speciaal. In de uitloopronde ging het oranje over de hele baan, dat is behoorlijk speciaal."