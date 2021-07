Max Verstappen blijft kritisch na behaalde pole position "Uiteindelijk wil je zo dicht mogelijk tegen perfectie aanzitten"

Max Verstappen baalde van zijn derde deel van de kwalificatie. Ondanks dat hij pole position pakte, was het niet naar de zin van Verstappen.

Tegen ZiggoSport-verslaggever Jack Plooij zegt Verstappen: "Q3 was gewoon klote. Het was gewoon niet goed, de eerste run remde ik aan voor bocht drie en ik ging te wijd. Daar was anderhalf of twee tienden weg. En die tweede run ging ik als eerste naar buiten en dan verlies je gewoon zoveel tijd op het rechte stuk. Ik reed naar buiten en ik dacht, oké het zal wel meevallen, maar uiteindelijk als je als eerste naar buiten gaat is het gewoon niet te doen."

Verstappen vervolgt: "Vooral op dit circuit, met zoveel rechte stukken met toch een beetje stop-start, dan moet je toch een beetje meegaan met iedereen. En dat bleek wel, dat was ook niet goed. Dus ik baalde een beetje van Q3, uiteindelijk was ik toch eerste."

Hij vervolgt: "Uiteindelijk gaat het er niet om of je eerste staat of tienden als je gewoon niet blij bent met je ronde, moet je, vind ik dan, er ook gewoon de pest in hebben. Je wilt het altijd zo goed mogelijk hebben, je kunt nooit helemaal perfect zijn, maar je wilt zo dicht mogelijk tegen perfectie aan zitten. En vandaag was dat in Q3 totaal niet aan de orde, dus dan ben ik iets minder blij."

Toch staat Lewis Hamilton pas op de vierde plaats, merkt Plooij op. "Natuurlijk is dat positief. Alleen ik had graag een groter gat gewild naar die tweede plaats. Dus uiteindelijk sta ik eerste en hopelijk kunnen we nu gewoon een goede start hebben en wegrijden."

Verstappen start de Grand Prix van Oostenrijk dus vanaf de eerste plaats, met naast hem Lando Norris in de McLaren. Lewis Hamilton start vanaf de vierde startplaats achter Sergio Perez. Valtteri Bottas mag de Grand Prix vanaf de vijfde startplaats aanvangen.