Vettel krijgt gridpenalty van drie plaatsen na hinderen Alonso

Sebastian Vettel moet drie plaatsen terug op de startgrid tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat heeft de FIA bepaald.



Vettel krijgt zijn straf nadat hij Fernando Alonso ophield tijdens het tweede deel van de kwalificatie. In de laatste bocht ging Vettel erg langzaam en hinderde daarbij Fernando Alonso. De Spanjaard leek op weg om wederom een tijd te rijden die goed is voor een plekje in de top-tien, maar kon zijn ronde vanwege de Aston Martin van Vettel niet afmaken, waardoor hij buiten de top-tien viel.



Alonso was woedend, Vettel zwaaide nog verontschuldigende gebaren, maar voor de FIA was dat niet genoeg. Vooraf hadden de coureurs met Michael Masi van de FIA afgesproken niet hinderlijk langzaam te rijden tussen de negende en tiende bocht.

Vettel start de race zondag dus vanaf de elfde plaats. Tevens ontvangt hij een strafpunt in zijn superlicentie.

Op onderstaande video wordt duidelijk dat Vettel de pech had achteraan een langzame batterij auto's te rijden. Veel coureurs liepen te trutten in de laatste twee bochten. Is Sebastian Vettel nu de kop van jut?