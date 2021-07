Woedende Alonso na ophouden door Vettel: "Morgen gaan we geen punten scoren"

Een woedende Fernando Alonso gelooft dat Sebastian Vettel hem de kans heeft ontnomen om punten te scoren in de Oostenrijkse Grand Prix. De Spanjaard was bezig aan zijn laatste run in Q2, met als doel zijn weg naar de top 10 te forceren, toen hij werd gehinderd door Vettel in de laatste bocht op de Red Bull Ring.

Vettel bereidde zich voor op zijn eigen laatste snelle ronde van de 15 minuten durende sessie toen zijn Aston Martin de Alpine in de weg zat waardoor Alonso's kans om zijn beste tijd te verbeteren volledig werd verpest.

Alonso gebaarde boos naar Vettel, die berouwvol een lang excuus van verontschuldigingen aanbood vanuit zijn cockpit. De Duitser was er niet in geslaagd zijn laatste run te maken omdat hij niet op tijd startfinish passeerde, omdat de vlag al werd gezwaaid.

Kansen verpest

Het was des te frustrerender voor Alonso omdat hij een uitstekende derde tijd reed in Q1 en er geen geheim van maakte dat zijn opvolger bij Ferrari in 2015 zijn kansen voor de race van morgen hiermee heeft verpest.

In gesprek met Sky F1 zei Alonso: "Ik denk dat we onze kans hebben verloren om morgen P5 of P6 op de grid te staan, dus het wordt een andere race. Ik ben er zeker van dat we morgen geen punten gaan scoren, nu niet meer nee vanuit deze startpositie. Dat hebben we vorige week ook gezien, je startpositie is ook in principe je eindpositie in de race."

"Welke straf ze de anderen ook geven, het is nooit genoeg en helpt mijn resultaat in de kwalificatie niet. Het werd erg slecht gemanaged door de mensen aan de pitmuur en ik ben teleurgesteld omdat ik denk dat we het potentieel hadden om goed in de top 10 te staan. Het was waarschijnlijk onze beste auto voor de kwalificatie dit seizoen en we hebben het niet gemaximaliseerd."

Gezond verstand

Op de vraag of er tijdens de rijdersbriefing gesprekken zijn geweest over het in de weg rijden van andere coureurs die vliegende ronden rijden, voegde Alonso eraan toe: “Een beetje, maar ik denk dat het erg verwarrend is. Ik denk dat het gezond verstand naar boven moet komen. Er moet harder gestraft worden, want het klopt niet wat er vandaag is gebeurd."

"Dit is heel, heel frustrerend om morgen veel punten mis te lopen en nu hebben we een race die we kunnen vergeten. Vanaf 14e startplek is mijn race al voorbij voor die begonnen is."