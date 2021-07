Sergio Perez pakt P3 in Oostenrijk: "Onze auto beter in de race dan in kwalificatie"

Sergio Perez is blij met zijn derde startplaats in de Grand Prix van Oostenrijk: "Ik denk dat wij een betere auto hebben voor de race dan voor voor kwalificatie."

Perez had vanochtend nog moeite om de snelheid van Max Verstappen te volgen, maar vanmiddag zorgde hij voor een dubbele top-drie voor Red Bull Racing in de kwalificaties.

Perez: "Het was een moeilijk weekend tot nu toe, we worstelden met de balans en we waren de auto echt aan het ontdekken. De achterwielen wilden nog wel eens teveel doordraaien, elke run weer. Het kwam dus niet eenvoudig, het was echt moeilijker dan het er van de buitenkant wellicht uit ziet. Op het einde hadden we een goede ronde, het ziet er goed uit voor morgen, want ik geloof dat wij een betere auto hebben voor de race dan voor de kwalificatie."